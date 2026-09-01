Кино без граници: "България Еър" отново е партньор на Синелибри 2026

Националният авиопревозвач подкрепя 12-ото издание на международния кино-литературен фестивал, който ще се проведе от 15 октомври до 08 ноември

„България Еър“ продължава дългогодишното си партньорство със Синелибри и през 2026 г. отново ще подкрепи международния кино-литературен фестивал като негов официален превозвач. Сътрудничеството е част от политиката на авиокомпанията за насърчаване на значими културни събития, които свързват България със съвременните европейски и световни тенденции в изкуството.

12-ото издание на единствения кино-литературен фестивал в света ще се проведе в периода от 15 октомври до 8 ноември в София и още седем български града. Мотото на изданието тази година - „Цивилизация на зрелището“, е вдъхновено от знаковото есе на Нобеловия лауреат за литература Марио Варгас Льоса.

В продължение на близо четири седмици Синелибри 2026 ще предложи на публиката над 70 селектирани кино заглавия. Програмата обединява литературни адаптации със силен и провокативен кинематографичен заряд, биографични драми, които преоткриват духовното наследство на големи писатели, както и срещи с ярки имена от съвременното европейско и световно кино. Зрителите ще имат възможност да видят филмови продукции и копродукции от близо 30 държави, сред които ексклузивни национални и световни премиери.

Като официален превозвач на Синелибри „България Еър“ ще допринесе за присъствието на международни гости и творци, които ще се включат в богатата програма на фестивала. Партньорството утвърждава мисията на националния авиопревозвач не само да свързва дестинации, но и да изгражда мостове между култури, публики и творчески идеи.

Киното има силата да ни отвежда до непознати места, а с директните полети на „България Еър“ до близо 20 международни дестинации вдъхновението от големия екран може да се превърне в истинско пътешествие. Само един полет дели пътниците от мечтани европейски градове, тяхната автентична атмосфера и забележителностите, познати от любими филмови истории.

Повече информация за директните линии на „България Еър“ до централни градове в Европа и Близкия изток, подходящи за бизнес и ваканционни пътувания може да се види в раздел „Дестинации“ на официалния сайт на авиокомпанията.

Националният превозвач редовно подкрепя значими културни инициативи като част от своята корпоративна социална отговорност. Актуална информация за събитията, на които „България Еър“ е партньор, е достъпна в официалния сайт и в профилите на авиокомпанията в социалните мрежи.