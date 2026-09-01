Случаят "Ива Михайлова" достига до Страсбург

Случаят “Ива Михайлова” най-вероятно ще достигне и до съда в Страсбург. В момента се подготвя жалба, която е по член 3 от Конвенцията за правата на човека, който защитава правото на личен живот и на здраве. По този начин единствено чрез европейските институции властите в РСМ могат да бъдат задължени да върнат на Ива Михайлова нейния паспорт и да ѝ разрешат тя да пътува.

Вчера заседание по делото срещу Михайлова се проведе в Кочани. В нейна подкрепа се събраха български народни представители от различни партии. А преди заседанието близки на Ива излязоха на символичен протест пред сградата на съда. Демонстрация се проведе и в София пред посолството на РСМ.

До съда в Страсбург

Защитниците на Михайлова ще настояват казусът за лечението ѝ да отиде в Страсбург, като използват като аргумент пред европейските институции и пред Европейския съд по правата на човека това, че Ива Михайлова е подсъдима, защото срещу нея се води дело за престъпление по непредпазливост, а не за тежко умишлено престъпление.

Михайлова има чисто съдебно минало.

"Аз ги попитах какъв документ и какво трябва да направя, какво трябва да им предоставя, че да ме пуснат на лечение в България, тъй като единственото нещо, което искаха от мен, беше да получат мнение на консилиум от Държавната болница в Скопие “Майка Тереза“, с което да ме пуснат. Аз им го предоставих, те ми отказаха. За осми път, даже и на обжалването. Отговорът от прокурора сега беше, че ако не е животозастрашаваща ситуацията, че по никакъв начин няма да ме пуснат на лечение в България”, каза Михайлова пред БНТ.

Именно тези пропуски в експертизата, която е предложена от вещото лице, назначено от прокуратурата, и заради непълнотите, например неизмерването на тежестта на автомобилите, адвокатите на Ива Михайлова поискаха делото и разпитът на това вещо лице да бъде проведено на следващо заседание, за да могат те много добре да се подготвят.

Делото срещу Михайлова ще продължи на 28 септември, когато ще бъде разпитано вещото лице, което твърди, че Ива е навлязла в насрещното движение, въпреки че такива обективни доказателства по делото за момента няма.