Витанов: Няма да посочим Русия като виновна за атаките над Германия

Председателят на ПГ на ПБ Петър Витанов заяви, че официално страната ни няма да посочи Русия като виновна за хибридните атаки над Германия или поне докато немското разследване не приключи с окончателно становище, че провокациите са руски.

"Като страна член на Европейския съюз и НАТО нямаме основание да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство, следователно се солидаризираме с тях по отношение на всякакви хибридни атаки. Засега са само подозрения, бих изчакал окончателните резултати от немското разследване, защото неведнъж те се разминават с първоначалните подозрения. Визирам Северен поток. Докато има война, за съжаление, непрекъснато ще ставаме свидетели на подобни проблеми", каза депутатът.

Той добави, че често външната ни политика се ползва за вътрешнопартийни цели и че не вижда спешна необходимост за КСНС.

Първоначално депутатът трябваше да коментира пред журналисти промените в екотаксите, но отговори за обвиненията на опозицията, че управляващите мълчат по темата с провокациите в Германия.

През последните три часа три опозиционни партии излязоха да коментират отношенията на правителството с Русия. Първо ГЕРБ и ДБ обвиниха управляващите, че не споменават Русия. ГЕРБ призоваха премиера Румен Радев да осъди Руската федерация. После пък "Възраждане" обявиха, че е мит, че Радев е пропуски и дадоха пример с това, че днес групата му в парламента не подкрепи предложението им България да купува руски петрол.