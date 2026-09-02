Зеленски: Безопасните дни за руското небе приключиха, ще има много дронове

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите, застрахователните компании и пътниците, че руското въздушно пространство ще бъде "опасно" и ще бъде изпълнено с украински дронове до края на войната, предаде АФП.

"Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всички, които все още използват ключови руски летища: руското въздушно пространство става опасно", заяви той в социалната мрежа X.

"Просто ще има дронове в небето над Русия в мащаб, с който трябва да се съобразяват. Безопасните дни за руското небе приключиха", добави Зеленски.

Руският президент Владимир Путин обвини украинския си колега, че обявява "държавен тероризъм".

"Ако това е било казано на глас, тогава това е просто обявяване на държавен тероризъм. Те ни призовават да възобновим преговорите, но с терористи не се преговаря", заяви Путин.

Русия е готова за "конкретни" преговори по въпроса за Украйна

Руският президент заяви, че Москва е готова за "конкретни" преговори за уреждане на конфликта в Украйна, ако успее да се даде нов тласък на процеса. В изявление пред журналисти след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Киргизстан той отново изрази увереност, че руските сили ще надделеят в Украйна, а силите на Киев ще "се разпаднат".

Путин заяви, че основното предизвикателство за Русия са дроновете, но добави, че Москва се справя с него.

Руският лидер съобщи, че руските войски са превзели 270 квадратни километра от Донецка област в Украйна през август и че голяма група украински войници е била обкръжена. Това изявление на руския президент обаче не може да бъде проверено чрез независими източници.

Русия продължава да настъпва към градовете Славянск и Краматорск, каза още Путин, като добави, че силите на Москва се подготвят да нанесат масирани удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна.