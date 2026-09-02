Престрелка избухна между тайните служби на Украйна ГУР и СБУ в Киев: Какво я провокира? ВИДЕО

Кървава престрелка избухна в Киев между агенти на двете ключови украински агенции за сигурност - Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната (ГУР) и членове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Конфликтът се е случил след неотдавнашното изчезване на един от лидерите на основните руски доброволчески сили, сражаващи се заедно с ГУР. Инцидентът се е случил рано в сряда сутринта пред къщата на предполагаемия отвлечен войник Степан Каплунов, заместник-командир на Руския доброволчески корпус, съобщава Meduza.

На сутринта на 2 септември Службата за сигурност на Украйна обяви, че заедно с украинското военно разузнаване (ГУР) е осуетила терористична атака, планирана от ФСБ срещу "един от лидерите на руското опозиционно политическо национално движение". СБУ не назова лицето, добавяйки само, че е пристигнало в Украйна за Деня на независимостта на страната. Но според източници на РБК-Украйна става дума именно за заместник-командира на украинското подразделение "Руски доброволчески корпус" (РВК) Степан Каплунов.

Ден преди това Регионалната камара на представителите (РДК) обяви, че Каплунов е бил отвлечен от двора на дома си няколко дни по-рано. Подразделение заяви, че незабавно е "вдигнало тревога" и се е свързало със СБУ, Главното разузнавателно управление (ГУР) и други украински разузнавателни служби. РДК отбеляза, че все още не е получила "никаква ясна информация за местонахождението на Степан или за повдигнатите срещу него обвинения".

"Ако Украйна е държава, управлявана от върховенството на закона, а не територия, плъзгаща се към беззаконие и пълен произвол от страна на силите за сигурност, като например Руската федерация, това е просто неприемливо!", гласи публикацията.

В нощта на 2 септември в украинските Telegram канали се разпространиха съобщения, че е възникнала престрелка между служители на СБУ и ГУР в Днепровски район на Киев и че тя може да е свързана със задържането или отвличането на Каплунов. Тарас Боровски, адвокатът на заместник-командира, публикува видео от мястото на инцидента и заяви, че служители на реда са пристигнали в дома на войника, след което неговите събратя са пристигнали "нащрек" и са били произведени изстрели.

🇺🇦 ‼️ **𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗦 𝗢𝗙 𝗦𝗕𝗨-𝗚𝗨𝗥 𝗦𝗛𝗢𝗢𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗜𝗡 𝗞𝗬𝗜𝗩, 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗨𝗡𝗧𝗦 𝗦𝗧𝗜𝗟𝗟 𝗗𝗢𝗡'𝗧 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 ⚠️ Gunfire broke out in Kyiv's Berezniaky neighborhood, Dniprovskyi district. Ukrainska Pravda, citing its own sources, reports three GUR… pic.twitter.com/6Hs8OWemGT — 🇺🇦 Vortex Report (@VortexReportX) September 2, 2026

След като кадри от престрелката се появиха онлайн, СБУ в крайна сметка коментира стрелбата. В изявлението се посочва, че служители на службата за сигурност провеждат "спешни разследващи действия" като част от разследване на "терористична атака, организирана от ФСБ". По време на претърсването "група лица" са нападнали служители на СБУ, опитвайки се да попречат на разследването. Служители на СБУ са повикали членове на своето звено "Алфа", които "използвали оръжие за потушаване на въоръжена съпротива". Нападателите са били задържани. Предварителните разследвания са установили, че те принадлежат към звено на Украинските отбранителни сили. В резултат на това има ранени "сред оказалите съпротива".

Източник от службите за сигурност каза пред в. "Страна", че не е успял да посочи истинската причина за конфликта и ареста на Каплунов, но е предположил, че може да е свързан с конфликт между службите за сигурност „заради защитата на измамни кол центрове“.

"Неизвестните лица, които са отвлекли един от командирите на РОК на Каплунов, са го довели на улица "Шумская", един от адресите му. Пристигнали са специални части от Главното разузнавателно управление (ГУР) и са се опитали да задържат неизвестните лица. Тези неизвестни лица обаче се оказали специални части на СБУ. На мястото на инцидента са пристигнали командирите на съответните звена на СБУ и ГУР, ръкували са се и нещата сякаш са се успокоили. Но след това са пристигнали други представители на СБУ и са започнали да задържат служители на ГУР. Избухнала е нова престрелка. Има ранени. Ситуацията се развива", каза източникът.

⚡️Strzelanina między GUR a SBU w Kijowie miała rozpocząć się z powodu porwania zastępcy dowódcy RDK (zbrojna formacja złożona głównie z obywateli Rosji walczących po stronie Ukrainy przeciwko rosyjskiej armii), który wzywał do zabijania rosyjskich jeńców, oraz konfliktu między… pic.twitter.com/pFzNERNIxG — Ekonomat (@ekonomat_pl) September 2, 2026

Кирил Буданов, ръководител на кабинета на украинския президент и бивш ръководител на Главно разузнавателно управление (ГРУ), заяви, че Държавното бюро за разследване (ДБР) и Главната прокуратура вече разследват стрелбата. Той отбеляза, че "никой няма право да отвлича военнослужещи, да открива огън по улиците на нашите градове или да издава и изпълнява престъпни заповеди безнаказано".

Кой е Степан Каплунов?

Степан Каплунов е родом от Иваново. През 2022 г. дава интервю за CNN, в което разкрива, че е служил в руската армия и е воювал в Сирия, наред с други места. Твърди, че е противник на режима на Владимир Путин, но не му се противопоставя активно до анексирането на Крим през 2014 г.

След това Каплунов заминава за Украйна и служи в украинския полк "Азов".

Каплунов има татуировка на ръката си с думите "Sieg oder Tod" ("победа или смърт" на немски) - фраза, използвана, наред с други неща, от войници в нацистка Германия. Самият Каплунов я нарича "своето житейско мото".

Изданието "Астра" и източник на ТАСС от руските правоохранителни органи нарекоха Каплунов неонацист. В профила си в Instagram, както съобщи "Астра", той публикува снимки на предполагаемо екзекутирани руски затворници.

В интервю за CNN Каплунов се нарече "украински националист", но твърди, че никога не е имал неонацистки или расистки възгледи.

Какво се случи през нощта в Киев?

В тъмнината на нощта се чува стрелба във видеоклипове, публикувани от украински канали в Telegram. На друго видео може да се види поне един мъж, който лежи на асфалта и получава медицинска помощ, тъй като навън вече е светло.

SBU vs GRU on the streets of Kiev. SBU tried to arrest intelligence officers and the shooting started. pic.twitter.com/cNwKKxdVBB — ayden (@squatsons) September 1, 2026

Според видеозапис, записан на мястото на инцидента от адвоката на Каплунов, Тарас Воровски, група агенти от специалните оперативни групи "Алфа" на СБУ са пристигнали в дома на Каплунов в Киев през нощта с предполагаемото намерение да подхвърлят уличаващи доказателства. Във видеото Воровски показва "другарите" на Каплунов в цивилни дрехи, които също са членове на ГУР, и обяснява, че са пристигнали на мястото, след като са били предупредени за присъствието на агенти на СБУ.

В същото видео адвокатът на Каплунов критикува въоръжените агенти на СБУ, че са пристигнали в дома на клиента му, без да го информират като негов адвокат. Воровски обяснява, че Каплунов е бил "отвлечен" от дома си на 23 август от "неизвестни лица, които сега са се разкрили".

Elite special units of the GUR and the SBU engaged in a shootout It is becoming increasingly fashionable to have former Ukrainian Defense Minister Mykhailo Fedorov on your side — even after information leaks and Russian strikes on military facilities. But here’s what you… pic.twitter.com/ybs5I8u3Lz — Lidia (@Lidiatnv) September 2, 2026