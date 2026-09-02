"България сутрин" посрещна новия телевизионен сезон с три нови рубрики

С нови рубрики, още повече полезна и актуална информация и срещи с интересни личности „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR постави начало на новия си телевизионен сезон. Предаването разшири съдържанието си с три нови поредици, посветени на журналистиката и професионалните стандарти, личните финанси и историите на наследниците на бележити българи.

Доказани имена „Говорят журналистите“

В новата рубрика „Говорят журналистите“ водещата Мария Константинова ще среща зрителите с утвърдени имена от българските медии и ще насочи вниманието към професионалните и етичните стандарти в журналистиката.

В разговорите гостите ще разказват за пътя си – от първите стъпки в професията до изграждането им като журналисти с опит и авторитет. Важна част от поредицата ще бъде и връзката между поколенията в медиите – как младите журналисти могат да се учат от по-опитните си колеги и защо приемствеността има значение за качествената журналистика.

Първият гост на Мария Константинова ще бъде едно от разпознаваемите лица на Bulgaria ON AIR – водещата на Новините ON AIR Радинела Бусерска.

„Излиза ли ни сметката“ – финансите на разбираем език

Практичните въпроси от ежедневието застават във фокуса на другата нова рубрика – „Излиза ли ни сметката“. В нея водещият Виктор Дремсизов и неговите гости ще показват какво стои зад числата, които засягат семейния бюджет, къде най-често допускаме финансови грешки и как можем да вземаме по-информирани решения за парите си.

Пилотното издание ще бъде посветено на една от най-актуалните теми за семействата през септември – колко струва първият учебен ден. Родители ще разкажат кои са най-сериозните разходи при подготовката за училище и как те се отразяват на семейния бюджет.

Амбицията на рубриката е да допринася и за повишаването на финансовата грамотност, включително сред младите хора. С помощта на експерти, икономисти и анализатори „Излиза ли ни сметката“ ще обяснява на достъпен език теми като плаващите лихви, ипотечните кредити, държавния бюджет, управлението на личните средства и възможностите за спестяване.

„Потомците“ разказва историята през наследниците на бележити българи

Миналото и неговата връзка с настоящето са в основата на третата нова рубрика – „Потомците“. Репортерът Красимира Парушева ще се среща с наследници на знакови личности от българската история, литература и изкуство.

Чрез личните им разкази, семейни спомени и съхранено наследство зрителите ще имат възможност да погледнат по различен начин към личности, оставили трайна следа в българската история и култура. Сред първите истории в „Потомците“ са тези на наследниците на Иван Вазов и Павел Вежинов.

Паралелно с новите рубрики, „България сутрин“ ще продължи да среща аудиторията и с интересните истории на впечатляващи личности. Виктор Дремсизов ще представя любопитни и малко познати професии в „ПрофесионалисТиТе“, Мария Константинова ще среща зрителите с мотивиращи личности във „Вдъхновителите“, а Петя Кертикова ще продължи да разказва историите на българи, избрали отново България за свой дом, в „Завърналите се“.

Не пропускайте „България сутрин“ всеки делничен ден от 09:30 часа, както както и специалните уикенд издания „България сутрин в събота“ и „България сутрин в неделя“.