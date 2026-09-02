Хиляди почетоха "Касапина от Босна" Ратко Младич в Баня Лука

Няколко хиляди босненски сърби отдадоха почит на бившия военен командир и осъден военнопрестъпник Ратко Младич, който почина, докато изтърпяваше доживотна присъда за геноцид, предаде АФП.

Младич почина в четвъртък, 27 август на 84-годишна възраст в Хага, където беше осъден за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството по време на войната в Босна, включително за ролята си в клането в Сребреница – най-тежкото кръвопролитие в Европа след Втората световна война.

Телевизионни кадри показаха хора, събрали се на централния площад в Баня Лука, столицата на Република Сръбска – сръбската съставна част на Босна и Херцеговина. След това те преминаха по главния булевард на града, носейки транспарант с надпис: "Командире, благодарим ти за всичко".

Някои от участниците запалиха димки и развяваха знамена на Република Сръбска. След това те запалиха свещи пред паметник, посветен на сръбските войници, загинали по време на войната, и се наредиха, за да оставят послания в книгата за съболезнования.

На 31 август еврокомисарят по разширяването Марта Кос разкритикува плановете на Сърбия да погребе Младич с държавни почести.

Присъдата срещу Младич за убийствата, извършени по време на войната, когато след падането на комунизма бивша Югославия потъна в кръвопролития, накара международната преса да го нарече "Касапина от Босна".