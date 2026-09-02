Хънтър Байдън: Аз съм 48,5% гей

Хънтър Байдън се пошегува, че е "малко" гей по време на ново интервю в подкаста на Люк Бийзли.

56-годишният син на бившия американски президент Джо Байдън направи коментара още в началото на последния епизод на едноименния подкаст на Бийзли, като двамата водеха очевидно закачлив разговор.

"Нека станем сериозни. Аз съм гей", каза Бийзли на Байдън. "Наистина ли? Уау. Сериозно. Толкова съм изненадан, че си гей", отвърна Хънтър. След това водещият се обърна към него с въпроса: "А ти гей ли си?", на което Байдън отговори: "Само малко." Когато Бийзли го попита дали това означава "повече или по-малко от 50 процента", Хънтър продължи шегата и уточни: "48,6 процента."

Закачките между двамата продължиха.

"Ако беше гей, аз щях ли да съм твоят тип?", попита Бийзли.

"Не, ако бях гей, типът ми щеше да е малко по-мъжествен", отговори Байдън.

По-късно в интервюто Хънтър отново се върна към темата, която сам нарече "въпроса за гейовете".

"Може би си вземам обратно 48,5. По-скоро 47 след този разговор. Процентът ми гей намаля с един пункт", пошегува се той. А в самия край на интервюто Байдън отново подхвана темата: "Само исках да ти кажа, че отново съм на 48,5 процента гей."

Хънтър Байдън бе женен за Катлийн Бул от 1993 до 2017 г., а през 2019 г. сключва брак с Мелиса Коен.