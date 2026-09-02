Храна, жилище и транспорт изяждат около 56% от бюджета на българските домакинства

Почти половината от разходите на домакинствата в Европейския съюз отиват за основни нужди, показват данни на Евростат.

През януари 2026 г. 46% от потреблението на домакинствата в ЕС е било насочено към три основни категории - храни и безалкохолни напитки, жилище, вода и енергия, както и транспорт.

В България тежестта на тези разходи върху семейния бюджет е още по-голяма.

Над половината от бюджета отива за храна, жилище и транспорт

По данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2025 г. 29,6% от всички разходи на човек в домакинството са били за храна и безалкохолни напитки.

Още 15% са отивали за жилище, а транспортът и съобщенията са формирали 11,3% от бюджета.

Така само тези три групи съставляват около 56% от общите разходи.

Методологиите на НСИ и Eurostat не са напълно идентични и процентите не могат да се сравняват директно, но и двата източника показват, че значителна част от бюджета се насочва към ежедневни и трудно отложими разходи.

Храната продължава да поскъпва

През последното тримесечие на 2025 г. средният разход за храна на човек е достигнал 948 лева при 888 лева година по-рано.

Това е увеличение от 6,8%.

Делът на храната в общите разходи също е нараснал - с 0,3 процентни пункта.

България остава най-евтината страна в ЕС, но това не значи по-лесен живот

През 2025 г. България е била с най-ниско общо ценово равнище на потреблението в Европейския съюз - 63% от средното за ЕС.

Това обаче не означава автоматично, че животът е по-достъпен.

По-ниските цени вървят заедно с по-ниски доходи и по-слаба покупателна способност, което означава, че домакинствата продължават да отделят голяма част от средствата си за основни нужди.

Жилището остава едно от големите пера

Ценовото равнище при жилищните разходи в България през 2025 г. е било около 41% от средното за ЕС.

Въпреки това жилището е формирало 15% от бюджета на домакинствата в края на годината.

Транспортът и съобщенията са представлявали още 11,3%, а разходите в тази група са се увеличили с 4,1% на годишна база.

Доходите растат по-бързо от разходите

Има и положителна тенденция.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. средният доход на човек е достигнал 3687 лева, което е ръст от 9,4% за година.

В същото време общият разход на човек е нараснал с 5,6%.

Това дава малко повече финансова свобода на домакинствата, но структурата на бюджета остава силно концентрирана върху основните потребности.

При положение че почти една трета от всички разходи отиват само за храна, всяко по-сериозно поскъпване на продуктите от първа необходимост се усеща директно от семейния бюджет.

България може да е страната с най-ниско ценово равнище в ЕС, но за домакинствата по-важният въпрос остава не само колко струват стоките, а каква част от доходите са нужни, за да бъдат купени.