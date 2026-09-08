Дуа Липа разказа за сватбата си с Калъм Търнър

Дуа Липа проговори за сватбата им с Калъм Търнър.

31-годишната певица и 36-годишният актьор сключиха граждански брак на малка церемония в Лондон на 31-и май. А в първия уикенд на юни направиха по-голяма и бляскава сватба в Палермо, Италия.

Сега изпълнителката разкри, че двамата са имали 2 правила за специалния повод.

"Сватбеният ден беше магичен. Ние получихме толкова много съвети, но ние решихме да използваме само 2 от тях: да преживеем деня, сякаш самите ние сме от гостите и постоянно да се търсим един друг в тълпата, никога да не губим поглед един от друг. По този начин - ние наистина имаме толкова много спомени заедно", коментира Дуа пред "Vogue Italia".

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