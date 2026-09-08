BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 104

Нови разкрития за случая с мъртвото бебе във Варна: Родителите не живеели в апартамента

Само бабата на детето е живяла в апартамента, където е намерено мъртвото дете

08.09.2026 | 20:33 ч. Обновена: 08.09.2026 | 20:33 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Майката и бащата на бебето, за смъртта на което във Варна е задържана 33-годишна жена, не живеят на адреса, на който е извършено престъплението.

Само бабата на детето е живяла в апартамента, където е намерено мъртвото дете, научи bTV от свои източници.

След два дни Апелативният съд във Варна ще гледа обжалваната мярка за неотклонение на арестуваната 33-годишна жена.

Свързани статии

Тя е обвинена в умишлено убийство на малолетно дете.

Окръжният съд във Варна ѝ е наложил най-тежката мярка за неотклонение още преди седмица.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

нови разкрития мъртвото бебе Варна
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem