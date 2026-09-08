Нови разкрития за случая с мъртвото бебе във Варна: Родителите не живеели в апартамента

Майката и бащата на бебето, за смъртта на което във Варна е задържана 33-годишна жена, не живеят на адреса, на който е извършено престъплението.
Само бабата на детето е живяла в апартамента, където е намерено мъртвото дете, научи bTV от свои източници.
След два дни Апелативният съд във Варна ще гледа обжалваната мярка за неотклонение на арестуваната 33-годишна жена.
Тя е обвинена в умишлено убийство на малолетно дете.
Окръжният съд във Варна ѝ е наложил най-тежката мярка за неотклонение още преди седмица.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.