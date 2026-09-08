Ежедневни навици, които отслабват имунната система

Често си мислим, че имунната ни система отслабва единствено заради настинки, вируси или тежката зима. Истината е, че най-големите ѝ врагове се крият в ежедневието ни – в навиците, които повтаряме автоматично, без дори да осъзнаваме вредата им. Ето 7 от тях, които бавно, но сигурно подкопават защитните ви сили:

Хроничният стрес – тихият убиец на имунитета

Когато стресът стане хроничен, тялото ни отделя повишени нива на кортизол – хормон, който в големи количества потиска имунния отговор. Това означава, че организмът ви е по-уязвим към инфекции, а възпалителните процеси се забавят. Ако постоянно сте под напрежение, имунната ви система работи с намалена мощност.

Какво да направите?

Въведете 10-минутна пауза за дълбоко дишане или медитация всеки ден. Дори кратка разходка сред природата може значително да намали нивата на стреса.

Прекомерен прием на захар и преработени храни

Високият прием на захар потиска фагоцитозата – способността на белите кръвни клетки да унищожават вредните микроорганизми. Проучвания показват, че ефектът настъпва само 30 минути след консумация на сладко и може да продължи няколко часа. В преработените храни пък липсват витамини и минерали, необходими за здрава имунна система. За да работи организмът ви оптимално, намалете сладките напитки, десертите и бялото брашно. Заложете на естествени източници на захар – плодове, и на цели, непреработени храни.

Недостатъчно сън

По време на сън организмът произвежда цитокини – протеини, които се борят с инфекциите и възпаленията. Когато спите по-малко от 6 часа на нощ, производството им рязко спада. Хроничното недоспиване не само ви прави уморени, но и намалява способността на тялото да се защитава. Какво да направите? Стремете се към 7-8 часа качествен сън. Изключете екраните поне час преди лягане и поддържайте постоянен режим на събуждане и заспиване.

Кои са останалите навици четете в Az-jenata.bg.