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Лейди Гага и Полански сияят, когато казват, че са родители

Все още не са издали какво е бебето им

14.09.2026 | 22:50 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Скоро стана ясно, че Лейди Гага и Майкъл Полански са се сдобили с първото си дете.

И сега източник казва, че 40-годишната певица и 42-годишният предприемач сияят, когато говорят за това, че са родители. Те обичат този живот.

Източник на "People" разкрива, че "Майкъл изглежда по-весел, щастлив". Освен това, "и двамата си взеха почивка от работа това лято, за да са с бебето".

В края на миналата седмица от "Page Six" публикуваха снимка, на която се вижда как звездите се разхождат с бебето навън.

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