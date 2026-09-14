Лейди Гага и Полански сияят, когато казват, че са родители

Скоро стана ясно, че Лейди Гага и Майкъл Полански са се сдобили с първото си дете.

И сега източник казва, че 40-годишната певица и 42-годишният предприемач сияят, когато говорят за това, че са родители. Те обичат този живот.

Източник на "People" разкрива, че "Майкъл изглежда по-весел, щастлив". Освен това, "и двамата си взеха почивка от работа това лято, за да са с бебето".

В края на миналата седмица от "Page Six" публикуваха снимка, на която се вижда как звездите се разхождат с бебето навън.

Още по темата четете в teenproblem.net