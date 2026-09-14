Ан Хатауей издаде кой е най-модерният маникюр за ранната есен

Ан Хатауей е истинска модна икона и неведнъж е доказвала това. Още няколко дни преди есента официално да настъпи, 43-годишната актриса вече показа кой ще бъде един от най-модерните маникюри за сезона.

Звездата се появи с интересно и атрактивно лакирани нокти на събития през миналата седмица. На едното събитие тя е по дънкова риза и широки дънки, а на другото по официална дълга рокля в бледолилаво. Но и за двете визии - спортна и елегантна, Ан избира един и същи маникюр - нокти в червена боровинка.

От американското издание на "Cosmopolitan" отбелязват, че това следва да е един от най-хитовите цветове лак за нокти за есента на 2026 г. С какво се характеризира?

Ноктите на актрисата са лакирани в ярко, богато, дълбоко и наситено червено - нито прекалено светло, нито прекалено тъмно. Нюансът е идеален за ранната есен. При него липсват оранжевите светли оттенъци, характерни за модерния през лятото доматен маникюр. Но все още, цветът не е толкова дълбок, тъмени и мрачен, като бургундското червено - виненочервено с лилави оттенъци, което пък е хит за късната есен и ранната зима.

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