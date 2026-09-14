7 здравословни причини да хапвате по-често слънчогледови семки

Когато гледаме любимите си филми, обикновено ни се иска да имаме нещо малко за хапване. Понякога това са любимите ни слънчогледови семки. Обичаме да ги добавяме и към сосове, ястия, салати, смутита, овесена каша и други.

Малките семена са не само вкусни, но и супер полезни за здравето ни. Вижте 7 причини да хапвате по-често слънчогледови семки.

Подпомагат здравето на сърцето

Една от най-ценните характеристики на слънчогледовите семки е съдържанието им на ненаситени мазнини, особено линолова киселина. Тези мазнини могат да бъдат част от хранителен режим, благоприятен за сърдечносъдовата система. Семената съдържат и фитостероли, които са известни като растителни съединения, които могат да ограничат усвояването на холестерола в организма.

За витамин Е, който също се съдържа в слънчогледовите семки е известно, че действа като антиоксидант и може да подпомага контрола на възпалителните процеси, свързани със сърдечносъдовия риск.

Според проучване в Healthline.com при което жени с диабет тип 2, консумирали около 30 грама слънчогледови семки дневно в рамките на балансирана диета, са имали понижение на систоличното кръвно налягане, LDL холестерола и триглицеридите. Данните обаче не означават, че семките сами по себе си лекуват или предотвратяват сърдечни заболявания.

Могат да помогнат за намаляване на възпалението

Слънчогледовите семки са богати на витамин Е, флавоноиди и други растителни съединения с антиоксидантни свойства. Те помагат на организма да се справя с оксидативния стрес, който може да уврежда клетките.

В голямо западно проучване хората, които съобщават, че консумират семена, включително слънчогледови, поне пет пъти седмично, имат около 32% по-ниски нива на C-реактивен протеин в сравнение с хората, които не консумират семена. Този показател се използва като маркер за възпаление.

Източник: Хапвайте слънчогледови семки за здрави сърце и щитовидна жлеза