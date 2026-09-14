Идол му е Сталин: Георгий Филимонов е лицето на Путин в руската Вологодска област

Обвиняван в авторитаризъм и потъпкване на правата на жените, Георгий Филимонов ще представлява управляващата партия "Единна Русия“ на строго контролираните парламентарни избори този месец.

На около 450 километра северозападно от Москва 46-годишният регионален лидер с националистически възгледи си е изградил репутация с прямотата си и е привлякъл вниманието на националните медии.

В историческия град Вологда 31-годишният работник Артьом разказа пред AFP за виц, който се разказва в съседната Ярославска област: "Когато хората от Вологда идват при нас, те идват за алкохол, гориво или за аборт".

Филимонов управлява региона от 2023 г. и е един от представителите на властта със социално-консервативни възгледи, издигнати от Кремъл по време на продължаващата вече повече от четири години война в Украйна.

46-годишният бивш шампион по кикбокс, който носи очила и има телосложение на щангист, говори испански и френски и обича да общува с интелектуалци.

През юни, по време на дискусия с крайнодесния идеолог Александър Дугин, Филимонов заяви, че Русия е изправена пред двойна заплаха: "обезлюдяване и алкохолен геноцид... дирижиран от бившите ни чуждестранни партньори“.

За продължаващата от десетилетия борба на Русия с високия брой смъртни случаи, свързани с употребата на алкохол, той обвини Запада, който според Москва де факто води война с Русия.

Абортен туризъм

Реториката му повтаря тази на Путин, който остро критикува "упадъчния“ Запад и предупреждава за "пагубното“ му влияние върху Русия – "обсадена“ крепост, в която раждаемостта е на най-ниското си ниво от 200 години насам.

Филимонов се надява, че твърдите му аргументи ще бъдат достатъчни, за да убеди близо милионното население на региона да се присъедини към неговия консервативен кръстоносен поход.

През трите години, в които управлява региона, той драстично ограничи достъпа до аборти – ход, който предизвика тревога сред организациите за защита на правата на жените.

Human Rights Watch определя това като "де факто забрана“.

"Няма издаден указ“, забраняващ абортите във Вологда, заяви пред AFP Ирина Файнман от независимия Фонд за запаси от спешна контрацепция.

"Това се осъществява чрез извънзаконови средства и някакъв вид незаконни мерки“, добави Файнман и добавя: Администрацията на губернатора оказва натиск върху здравните заведения в региона“. Жената определи мерките като "авторитарни и регресивни“.

Макар властите да твърдят, че целта на забраната е повишаване на раждаемостта, в действителност тя "води единствено до "абортивен туризъм“, при който жените пътуват до други региони, отбеляза Файнман.

Филимонов обаче запази непреклонна позиция, като в началото на годината заяви, че Вологда е "преодоляла обезлюдяването“.

Хората, пряко засегнати от политиките му, обаче трудно ги приемат.

Оксана, чието име е променено, заяви, че според нея абортът трябва да бъде "личен въпрос“.

Купуваме тонове бутилки наведнъж

Твърдолинейният губернатор превърна борбата с алкохолизма в другия стълб на своята програма.

За разлика от кампанията му по въпроса за абортите, мерките срещу алкохола се регулират от местното законодателство, като се забранява продажбата на алкохолни напитки в магазините извън двучасовия прозорец между 12:00 и 14:00 ч. в делнични дни.

Ограниченията, разбира се, подразниха местните жители.

Репортер на AFP видя как 52-годишната Надежда пълни пазарската си кошница с бутилки "Шато Руж“, руско вино, в супермаркет в центъра на Вологда.

"Всички са против. Резултатът? Купуваме тонове бутилки наведнъж.“ това, каза тя.

Някои се питат дали ексцентричните мерки на Филимонов не са просто показна акция.

Но британският историк Джеймс Пиърс, който живее в Русия заяви, че Филимонов "наистина вярва в нещата, които казва“.

"Това не е роля... Той е консервативен човек“, каза той.

Паметник на Сталин

През 2024 г. Филимонов издигна паметник на Йосиф Сталин във Вологда, представяйки съветския диктатор, отговорен за масови убийства и зверства по време на управлението си, като "изключителна личност“.

Макар стилът на Филимонов да буди безпокойство дори сред поддръжниците на Путин, Кремъл не е изразил публични възражения.

Следвайки примера на Вологда, миналата година Москва също откри паметник на Сталин в столичното метро.

На парламентарните избори този месец Филимонов, подобно на други подкрепяни от Кремъл представители на властта, има гарантирана лесна победа поради липсата на каквато и да е сериозна опозиция.

Въпреки това е малко вероятно той да се откаже от контрола си над Вологда заради място в Държавната дума – практика, известна като "локомотив“, при която популярни кандидати оглавяват избирателната листа, но впоследствие отстъпват мястото си на по-малко известен колега.