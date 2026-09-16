България се свързва със света в глобалния Поток на мира на 21 септември

На 21 септември, Международния ден на мира, България ще се включи в международна инициатива „TOGETHER FOR PEACE 2026", която ще свърже хора и общности в различни часови зони в непрекъснат „Поток на мира“.

Официален партньор за България е Фондация „Калпатару“, която отправя покана към организации, духовни общности, семейства и отделни хора у нас да се присъединят.

Идеята на международната инициатива „TOGETHER FOR PEACE 2026" е проста: хора от цялата Земя да се свържат в едно непрекъснато общо намерение: "Мир в нас. Мир около нас". В различните точки на света участниците ще се включат по техен избор чрез молитва, медитация, мантра, музика, песен, танц, поезия, творческа дейност или няколко минути споделено мълчание.

Тази глобална вълна за мир ще обиколи планетата по часови зони – тя започва от Далечния изток в Япония, преминава през Индия, Европа (с активни общности в Унгария, България, Германия и редица други страни) и достига чак до Северна и Южна Америка, обединявайки хиляди участници в десетки държави по света.

Българското участие е част от тази глобална инициатива. Всеки може да избере свой начин и продължителност на включване, без изискване да принадлежи към определена религия или да следва духовна практика. Общото условие е уважение към хората от всички вярвания, култури и произход и искрено намерение за вътрешен и външен мир. Всеки може да избере своя начин да бъде част от този ден с молитва, медитация, мантра, музика, песен, танц, поезия, движение, разговор, творческа дейност или просто с няколко минути споделено мълчание. Защото зад тази инициатива стои една идея, която звучи едновременно стара и изненадващо актуална: че мирът, който търсим между хората, може да съществува, ако присъства в самите нас.

"Първата стъпка е пречистването на съзнанието, след това идва спокойствието на разума, после дисциплината на ума. Когато тези условия са налице, мирът е възможен като резултат, а негово следствие са щастието и още повече - удовлетворението", казва Свами Тиртха (индолог, преводач и духовен учител), почетен председател и вдъхновител на Фондация „Калпатару“. В тези думи няма политически призив, нито обещание за бързо решение на сложните конфликти, които разделят света. Има нещо по-интимно: напомняне, че човек не може да промени атмосферата около себе си, без поне да опита да промени атмосферата вътре в себе си.

Днес Свами Тиртха живее в малък ашрам в сърцето на Унгария, пътува и редовно посещава България, където води лекции и беседи на духовни теми. Именно неговото разбиране за вътрешния мир се вписва естествено в идеята на „TOGETHER FOR PEACE“. Тук няма изискване всички да мислят еднакво, да споделят една религия или да следват една и съща духовна практика. Напротив, всяка общност е поканена да изрази мира по свой автентичен начин, на своя език и в рамките на собствената си културна или духовна традиция. Това означава, че на едно място хора могат да медитират, на друго да пеят, някъде да се молят, а другаде просто да останат в тишина. Формите ще бъдат различни, но намерението е едно.

Всяка участваща група може да посвети 15, 30 или 60 минути на инициативата. Участието може да бъде на живо чрез Zoom, чрез организирана местна среща "Заедно за мир", индивидуално - от мястото, където човек се намира, или чрез подкрепа на инициативата като партньор.

Важното условие е най-простото: уважение към хората от всички вярвания, култури и произход и искрено намерение за вътрешен и външен мир. В този смисъл това не е поредната инициатива, посветена на международен ден, а своеобразен експеримент с човешката способност да бъдем заедно, без непременно да бъдем еднакви, да споделяме едно пространство и едно намерение, без да се отказваме от собствените си езици, традиции и начини да разбираме света.

Ако този експеримент успее, той няма да приключи с края на 21 септември. Надеждата на организаторите е споделеният ден да създаде трайни връзки между хора и общности, които ще продължат да служат на мира през цялата година. Може би това е и най-трудната част от всяко говорене за мир: да приемем, че той не е само състояние, което очакваме светът да ни даде. Понякога е практика, друг път е избор, а често започва с нещо толкова малко, че почти не го забелязваме: да замълчим, преди да отговорим с гняв; да изслушаме, преди да осъдим; да потърсим разбиране, преди да потърсим вина.

На 21 септември тази малка лична стъпка ще бъде направена едновременно от хора в различни части на планетата.

Желаещите да участват в инициативата като организирана група могат да заявят участие като посочат удобен час и продължителност на включването.

Заявяване на участие: https://together.for-peace.org/contact-us/