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Пресли Гербер вече е бил кремиран

Моделът почина на 27-годишна възраст

28.09.2026 | 17:45 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Пресли Гербер е бил кремиран в "Rose Family Funeral Home".

Моделът си отиде от този свят на 27-годишна възраст на 20-септември, неделя. Той почина в център за репабилитация в Лос Анджелис - предполага се - от свръхдоза.

Според сертификат, получен от "TMZ", синът на Синди Кроуфорд и Ранди Гербер вече е бил кремиран и прахът му ще остане в дома на родители му в Малибу. Подготвя се и погребението, като вероятно службата ще е през тази седмица в Южна Калифорния.

Причината за смъртта все още не е посочена и разследването продължава.

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