ГДБОП: Българите търсят алтернативи след края на Zamunda, ArenaBG и Zelka

Българските потребители са започнали да търсят алтернативи в чуждестранни торент тракери след спирането на Zamunda.net, ArenaBG и Zelka.org в края на януари. Това показват наблюденията на ГДБОП, съобщи Владислав Тодоров от звеното за защита на интелектуалната собственост, предаде БГНЕС.

"Просто хората се опитват да намерят алтернативи, не са български такива, нито са свързани с България", коментира Тодоров, цитиран от БНР.

Трите популярни платформи бяха спрени при международна операция с участието на Европол, ГДБОП, ДАНС и американски служби. Домейните им бяха конфискувани по разпореждане на американски съд.

Според Тодоров възстановяването им със същите домейни не е възможно.

"Не може да ги върнем. И когато американските служби и съдът се произнесе, че даден домейн бива иззет, той повече никога не може да бъде регистриран", заяви той.

ГДБОП е установила съществуването и на други подобни платформи, но голяма част от тях са насочени към потребители извън България.

По случая със спирането на Zamunda.net, ArenaBG и Zelka.org у нас са задържани четирима души. Към момента обаче не е оповестена подробна официална информация за развитието на разследването.

След прекратяването на дейността на трите сайта България е извадена от американския "Списък 301" за наблюдение във връзка със защитата на интелектуалната собственост. Европейският съюз обаче остава в списъка.

От ГДБОП предупреждават и за рисковете за киберсигурността при изтеглянето на файлове от торент тракери. Според Тодоров подобни източници могат да изложат потребителите на допълнителни заплахи в интернет.