Пулев с обвинение: Спецов е държал изкуствено ниски цените на горивата

Румен Спецов е държал изкуствено ниски цените на горивата и с действията си е довел "Лукойл" до сериозна ликвидна криза. Това заяви вицепремиерът Александър Пулев в ефира на БНТ. По думите на Пулев става въпрос за непазарна практика, която е била прилагана, докато Спецов е бил особен търговски управител на "Лукойл" в България.

"Господин Спецов е държал изкуствено цените на горивата ниски. Това е експертното становище на КЗК", заяви Пулев.

По думите му тази политика е позволила за определен период горивата да се продават на по-ниски цени, но за сметка на това е поставила рафинерията под сериозен финансов натиск.

"Рафинерията е работила почти на себестойност и това е създало един сериозен шок в системата", каза вицепремиерът.

Той отправи и политически обвинения към предишното управление заради подкрепата, която според него Спецов е получил.

"Всички знаят пристрастията на сглобката, знаят пристрастията на кабинета "Борисов" към лицето Румен Спецов. Той е техният любим ценообразовател", каза Пулев.

Пулев заяви, че Спецов е получил извънредни правомощия след промени в закона, които според него са били в несъответствие с Конституцията. По думите му законодателните промени са извадили особения търговски управител "извън всякаква форма на административен и съдебен контрол".

"Знаем, че благодарение на него сглобкаджиите, благодарение на него кабинетът "Борисов" промени закона "Лукойл" в несъответствие с Конституцията. Те буквално нарушиха тази най-свята книга и закон, за да може да дадат извънредни правомощия на господин Румен Спецов", заяви вицепремиерът.

Пулев твърди още, че месечното възнаграждение на Спецов се е равнявало на пет средни годишни работни заплати.

"На един български гражданин ще му отнеме пет години с честен труд, средна работна заплата, за да достигне нивото на заплащане за един месец на господин Румен Спецов", каза той.

Пулев заяви още, че Спецов води съдебен спор с "Лукойл" и чрез правна кантора е внесъл искане за допълнително еднократно възнаграждение. По думите на вицепремиера искът на Спецов срещу компанията е за сума, равняваща се на 32 средни годишни работни заплати.

"Това е един човешки живот", коментира Пулев.

На въпрос дали държавата ще търси пряка отговорност от Спецов Пулев посочи, че предстои международен одит, който трябва да даде допълнителна информация за управлението на дружеството.