Наказаха Роналдо - глоба 255 евро

Кристиано Роналдо беше наказан за 30 дни от Дисциплинарния съвет на Португалската футболна федерация, която също така глоби капитана на националния отбор с 255 евро.

По време на последната международна пауза 41-годишният Роналдо напусна лагера на Португалия, след като влезе в конфликт със селекционера Жорже Жезус заради игровото си време, предаде БНР.

19 дни от наказанието на Кристиано вече са преминали, така че му остават само 11, което означава, че ще бъде на разположение за следващата пауза. Наказанието на Роналдо е по параграф 1 от член 160 на правилника на федерацията.

По-рано вчера, по време на събитие в кметството на Фуншал – родния град на Роналдо, президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса заяви, че все още смята Кристиано за „ключов играч“ в националния отбор.