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Тежка загуба заличи племето на Вулканите в "Игри на волята"

Къде се присъединиха участниците?

20.10.2026 | 11:10 ч. 4

Снимка: Нова тв

Снимка: Нова тв

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Поредно незадоволително представяне на воините на Вулканите на Арената на "Игри на волята" сложи край на участието на отбора им във Войната на племената. Бедстващото племе отново не успя да се измъкне от най-суровата територия в надпреварата - Изолатора, което доведе до разпадането на Червените няколко седмици преди традиционното сливане на племената.

Съревнованието за територия тества бързината, търпението, съобразителността и работата в екип на участниците. След неправилното предположение за победители в звездната битка в събота, Вулканите започнаха изпитанието със сериозно изоставане и допуснаха редица грешки по трасето. Лидерството в сблъсъка се разменяше между Ураганите и Канарите, но пропуски от страна на Зелените позволиха на Сините да завладеят най-желаната локация за трета поредна седмица.

Лошото представяне на Червените сложи край на съществуването на племето, а воините му бяха пленени от противниковите отбори. Капитанът Елица и новодошлите Марио и Йоанна се присъединиха към Ураганите, докато брокерът Велизар и бившата гимнастичка Константинели станаха част от Канарите. 

С разпадането на Вулканите и една от локациите - Стопанството, вече няма да бъде част от локациите в надпреварата. Тази новина изненада неприятно класиралите се на второ място играчи в зелено, които се оправиха към Изолатора.

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