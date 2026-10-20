За първи път: Украйна евакуира ранен войник с тежък дрон в 75-минутна мисия

Украинските сили са използвали тежък дрон, за да спасят ранен войник от фронтовата линия, като са осъществили това, което една от частите описа като "първата в историята въздушна евакуация". Необичайната мисия подчертава нарастващите усилия на Украйна да използва дронове и роботи в нетрадиционни роли на бойното поле, включително евакуация на ранени, логистика и бойни действия, пише Business Insider. 92-ра самостоятелна щурмова бригада на Украйна съобщи в понеделник, че е "успешно" евакуирала ранен войник, който е бил ранен на фронта. Наличието на противопехотни мини и руски дронове означаваше, че спасителна операция с използване на наземни роботи не е била възможна.

"Специалисти от нашата рота поеха отговорността да направят нещо, което никой не е правил досега: евакуация на войник с помощта на въздушен дрон", написа бригадата в преведено изявление в Telegram.

За мисията по медицинска евакуация войниците използваха тежък шестороторен хексакоптер, произведен от украинската компания Gurzuf Defense. Апаратът беше предварително тестван и модифициран от специалисти на подразделението, за да се гарантира стабилността му.

92-ра бригада съобщи, че в спасителната операция са участвали няколко военни подразделения, включително 30-та самостоятелна механизирана бригада, която е управлявала дрона, евакуирал ранения войник. Войникът в момента се възстановява от нараняванията си. Подразделението не уточни кога и къде е била проведена евакуацията.

BREAKING: Ukraine has carried out the first evacuation in history of a wounded soldier from the frontlines by an aerial drone https://t.co/6vnOve3BKH — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026

Мисиите по евакуация на ранени през тази година все по-често се извършват с помощта на роботи,

тъй като украинските власти, компании и подразделения се стремят да заменят войниците с машини в опасните роли на фронтовата линия. Министерството на отбраната на Украйна съобщи в началото на септември, че броят на мисиите за евакуация на ранени и логистични мисии, изпълнявани от наземни роботи, се е увеличил повече от три пъти от началото на годината – от около 7 500 през януари до над 25 000 през август. Използването на въздушен дрон за евакуация на ранени отразява продължаващите усилия за намиране на нови начини за използване на дронове.

Gurzuf Defence, производителят на дрона, използван за мисията, я определи като операция, "която никой не е извършвал досега". Компанията съобщи, че украинските сили са използвали летателен апарат, наречен Heavy Shot AYUDAG 6, като мисията е продължила около 75 минути и е обхванала разстояние от близо 40 мили. Gurzuf Defence не е единствената украинска компания, която работи по тази технология; SkyFall, фирмата, стояща зад прехватчика P1-SUN, наскоро представи голям хексакоптер за евакуация на ранени. Големите дронове могат да пренасят по-тежки товари, но размерът им може да се превърне и в уязвимост на бойното поле. Самуел Бендет, експерт по дронна война в Центъра за военноморски анализи – американска изследователска организация, написа в социалните медии, че съществуват "очевидни опасности", свързани с използването на големи, бавни летателни апарати за мисии по евакуация на ранени.

Бендет заяви, че руската армия изразходва "значителни ресурси" за нанасяне на удари по дронове с голям товарен капацитет. Той сподели пред Business Insider, че елитните руски подразделения "Рубикон" са особено фокусирани върху свалянето на такива летателни апарати. Докато пълномащабната руска инвазия продължава, украинските сили продължават да въвеждат иновации в използването на дроновете си. Миналия месец, например, Третият армейски корпус разкри, че е станал "първият в света", който е хвърлил от въздуха наземни роботи от дронове в бойна обстановка. Други подразделения също са внедрили подобна технология.