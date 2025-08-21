Кои са знаците, че сте емоционално изтощени

Натрупването на стрес, липсата на действия от наша страна да овладеем стресовите ситуации и напрежението водят до емоционално изтощение. Завладее ли живота ни, емоционалното изтощение ни кара да спрем да полагаме грижи за външния си вид, здравето си и т. н.

Кои са знаците, че може би страдате от него?

1. Вие сте ядосани и нетърпеливи

Когато сте емоционално изтощени, може да се окажете в лошо настроение по-често в резултат на физическата и емоционална умора. Може да проявявате сприхав нрав или лесно да се раздразнявате. Може също да чувствате, че е по-трудно да контролирате емоциите си.

2. Трудно завършвате задачите си

Когато човек страда от емоционално изтощение, може да изпитва трудности да завърши работата си, защото изпитва чувство на страх и често губи представа за времето, тъй като лесно се разсейва. Това може да доведе до неспазване на срокове, ниска ангажираност към работата или дори до пропускане на работни дни.

3. Често се откъсвате от света

Емоционалното изтощение може да ви превземе, така че да започнете да се откъсвате от света и да не можете да обърнете внимание на нищо. Това е опасно, ако шофирате, работите на рискова работа или дори по време на разговор, в който може да обидите другия човек.

Липсата на концентрация и съсредоточаване не е за подценяване.

Източник: 8 знака, че сте емоционално изтощени