С промяната на сезоните нуждите на тялото ви и метаболизмът също се нуждаят от адаптация. По-хладното време, по-кратките дневни часове и повишената податливост на настинки правят есента идеално време за пренастройване на диетатави.

Защо да пренастроите храненето си през есента?

Важно е да включите повече сезонни есенни храни през есента, защото те са богати на витамини, минерали и фибри, които допринасят за по-силен имунитет. Адаптирането към есенния сезон се случва по възможно най-здравословния начин, ако се погрижите в менюто ви да присъства богато разнообразие от есенни храни.

Как да промените храненето си през есента и какво да включите?

Максимално увеличете приема на хранителни вещества: Есенните продукти често се събират в тяхната върхова зрялост, което ги прави по-богати на витамини, минерали и антиоксиданти.

Подкрепете имунитета и устойчивостта: Есенните храни са склонни да бъдат по-плътни и засищащи (кореноплодни зеленчуци, тикви, тъмнозелени листни зеленчуци), предлагайки устойчива енергия и подкрепа за имунната система.

Източник: Рестарт на диетата: Есенни храни за здраве и отслабване