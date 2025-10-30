IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Есенни храни за здраве и отслабване

Хранете се с местни храни

30.10.2025 | 09:43 ч. 3
Снимка: istock

С промяната на сезоните нуждите на тялото ви и метаболизмът също се нуждаят от адаптация. По-хладното време, по-кратките дневни часове и повишената податливост на настинки правят есента идеално време за пренастройване на диетатави.

Защо да пренастроите храненето си през есента?

Важно е да включите повече сезонни есенни храни през есента, защото те са богати на витамини, минерали и фибри, които допринасят за по-силен имунитет. Адаптирането към есенния сезон се случва по възможно най-здравословния начин, ако се погрижите в менюто ви да присъства богато разнообразие от есенни храни. 

Как да промените храненето си през есента и какво да включите?

Максимално увеличете приема на хранителни вещества: Есенните продукти често се събират в тяхната върхова зрялост, което ги прави по-богати на витамини, минерали и антиоксиданти.

Подкрепете имунитета и устойчивостта: Есенните храни са склонни да бъдат по-плътни и засищащи (кореноплодни зеленчуци, тикви, тъмнозелени листни зеленчуци), предлагайки устойчива енергия и подкрепа за имунната система. 

