7 зодии ще преживеят непредвиден обрат в сюжета край Хелоуин

По някаква причина, най-щурите обрати в сюжета на живота ни винаги сякаш се случват през есента. Това е канонично преживяване, което всеки зодиакален знак може лично да потвърди. И все пак, краят на октомври тази година ще е особено значим за 7 зодии, които ще бъдат най-засегнати особено около нощта на Хелоуин.

Хелоуин представлява смъртта, което означава също така край, промяна и трансформация. Не е чудно, че за този празник хората се преобличат в костюми, за да се въплътят в образа и ролята на някой, различен от тях. Именно в тази нощ празнуващите се чувстват свободни да изразят себе си по начин, който им дава почивка от тях самите и ежедневието им. С тази свобода на изразяване, тя е катализатор за много непредвидени обрати в сюжета на живота, които могат дълбоко да засегнат някои хора.

А ето и кои зодиакални знаци ще преживеят особено непредвидени обрати в житейския си сценарий около Хелоуин:

Овен

Всичко, което се случва астрологически във вашия знак, Овен, може да кулминира в един грандиозен обрат в нощта на Хелоуин. Първо, имахте Суперлуна на 17 октомври, която издигна вашите взаимоотношения, романтични или други, на ново ниво. Имаше и Плутон, който завърши ретроградния си ход във вашия знак на 11 октомври, слагайки край на дълъг период на нестабилност. В резултат на това, нощта на Хелоуин може да ви поднесе някои приятни изненади. Ще прегърнете живот, за който сте работили неуморно. Може би официално ще се ангажирате с чисто нова връзка или ще се заемете с мечтана работа, за която сте работили усилено. Що се отнася до любовния ви живот, човекът, на когото сте хвърлили око или с когото в момента се срещате, може най-накрая да ви разкрие истинските си чувства по начин, който никога не сте очаквали. С падането на техните стени ще се срутят и вашите. Все пак е Хелоуин, така че свалете маската, която обикновено носите в ежедневието си, и не се страхувайте да изразите различна страна от себе си.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg