Близки на убитото момче в мола протестираха в София СНИМКИ

Пред Съдебната палата на протест се събраха близките на убитото момче в мола. Роднините на Красимир искат справедливост и доживотна присъда за извършителя, съобщава БНТ.

Протестиращите също така иска и по-високи присъди за малолетните, извършили убийство. По-късно тази вечер те ще проведат шествие до Министерския съвет.

Трагичният инцидент се случи в търговски център в София. Пострадалото момче беше прието в "Пирогов" в изключително тежко състояние и настанено в детска противошокова зала, но лекарите не успяха да го спасят. Смъртта му беше потвърдена от болницата същата вечер.

Извършителят също е 15-годишно момче и има редица криминални прояви.