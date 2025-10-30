IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Близки на убитото момче в мола протестираха в София СНИМКИ

Роднините на Красимир искат доживотна присъда за извършителя

30.10.2025 | 17:52 ч. 7

БГНЕС

БГНЕС

Пред Съдебната палата на протест се събраха близките на убитото момче в мола. Роднините на Красимир искат справедливост и доживотна присъда за извършителя, съобщава БНТ.

Протестиращите също така иска и по-високи присъди за малолетните, извършили убийство. По-късно тази вечер те ще проведат шествие до Министерския съвет.

Трагичният инцидент се случи в търговски център в София. Пострадалото момче беше прието в "Пирогов" в изключително тежко състояние и настанено в детска противошокова зала, но лекарите не успяха да го спасят. Смъртта му беше потвърдена от болницата същата вечер.

Извършителят също е 15-годишно момче и има редица криминални прояви.

