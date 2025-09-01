„Танго терапия“ срещу Паркинсон?

В продължение на 15 години около 200 пациенти са участвали в танго семинари в болница „Рамос Мехия“, която изследва влиянието им върху напредъка на симптомите на това нелечимо невродегенеративно заболяване. Целта е да се намерят начини за по-добро лечение. Това разкри пред "АФП" Нелида Гарето, ръководител на екипа от невролози, отговарящи за тази „танго терапия“.

„Един от основните проблеми на заболяването е нарушаването на походката, а тангото, като танц, базиран на ходене, работи върху спиране и започване на стъпки, както и върху стратегии за движение по дансинга“, обяснява неврологът Нелида Гарето. Резултатите са окуражаващи. Много хора намират начини за облекчаване на симптомите, като например двигателна блокада на краката, която „замразява“ ходенето им, подчертава от своя страна неврологът Томоко Аракаки. „Има една пациентка, която ни каза, че когато „замръзне“, се опитва да направи „осмица“ – една от класическите фигури на тангото – с краката си и това ѝ помага да излезе от тази безизходица,“ казва тя.

Тангото насърчава изграждането на „сензорен път“, който помага на пациентите да ходят, каза тя и добав: „Знаем, че Паркинсоновата болест изисква фармакологично лечение. Тангото се използва за рехабилитация на двигателната част. С музика можем да излезем от сложни ситуации.“

На 66 години г-жа Белтран, диагностицирана преди две години, никога не е танцувала танго. Тя започва семинара по лекарско предписание. „Ако става въпрос за забавяне на прогресията, трябва да го направя. Трябва да танцуваш с живота“, казва тя. В допълнение към тремор, лошо равновесие, скованост и неясен глас, болестта често води до социална изолация и депресия. Следователно семинарът действа като стимул да се избегне това. Белтран казва, че ѝ е помогнало да подобри стабилността си, но и настроението си. „Утре съм сигурна, че ще се чувствам по-добре, защото днес танцувах танго,“ казва Белтран.

Всеки пациент танцува със здрав човек, воден от „танцови терапевти“, като Мануко Фирмани, известен танцьор на танго, който редува сцената и този проект от 2011 г. насам. 86-годишната Емилия предпочита да не споменава фамилното си име, защото посещава тези сесии против волята на сина си, който не одобрява двучасовото пътуване с автобус до танцовото студио в центъра на Буенос Айрес. „За мен всеки вторник е радост“, казва пенсионирана учителка с крехко, прегърбено тяло, с много тих глас, за която тангото връща спомени от младостта ѝ, пише БГНЕС.

Според невролога Серхио Родригес, всяка година „има подобрения в когнитивните функции, двигателните умения, походката и баланса“. За експертите в този танц, типичен за Рио де ла Плата, тайната на тангото е ходенето. Но това не е всичко, което го прави ефективен инструмент за лечение на болестта на Паркинсон. Добавената му стойност се състои във факта, че изисква следване на ритъм, танцуване в определена посока и тълкуване на това, което партньорът предлага. Има „много едновременни послания, които трябва да бъдат разрешени, което е много положително при това заболяване, където трудността често се състои в едновременното решаване на няколко неща“, казва д-р Гарето.

В края на сесията всички аплодират бурно. „Има атмосфера на удовлетворение“, отбелязва танцовият терапевт Лора Сегаде и подчертава: "В крайна сметка, танците са важни и никой не може да им го отнеме."