Добри са условията за туризъм в ниските части на планините

Добри са условията за туризъм в горския пояс и по-ниските части на планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Във високите части е мъгливо и ветровито, а температурите са между 10 и 12 градуса.

Според прогнозата за времето в планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Стара планина, където на изолирани места ще превали. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.