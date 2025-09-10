Чайове за баланс на хормоните

Хормоните са химикали, които координират различни функции в човешкото тяло. Те са от съществено значение за здравето ни. Учените са идентифицирали над 50 хормона в човешкото тяло досега.

Хормоните и повечето от тъканите (главно жлези), които ги създават и освобождават, изграждат ендокринната ни система. Хормоните контролират много различни телесни процеси, като метаболизъм, хомеостаза, растеж и развитие, сексуална функция, настроение, зачеване, цикъл сън-бодърстване.

Хормоните влияят и управляват стотици телесни процеси. Ето защо е важно те да бъдат в баланс. Здравословният начин на живот е от съществено значение за това.

Вижте някои чайове, които може да добавите към менюто си, за които се смята, че допринасят за балансирането на хормоните.

Чай от мента

Според западни изследвания, чаят от мента има антиандрогенни ефекти. Това означава, че може да помогне за балансиране на високите нива на тестостерон и други мъжки полови хормони в тялото. Това е полезно за женското здраве, смята специалисти, тъй като високите андрогени могат да предизвикат да доведат до косопад, прекомерно окосмяване по тялото, нередовен менструален цикъл, акне, наддаване на тегло, проблеми с настроението и други.

Чай от коприва

Изследванията показват, че чаят от коприва може да помогне за регулиране на нивата на кръвната захар, което може да е полезно за справяне със симптомите на синдром на поликистозните яйчници. Чаят от коприва съдържа съединения, които могат да имат противовъзпалителни ефекти, които биха могли да помогнат за облекчаване на възпалителни симптоми като кистозно акне, подуване на корема и умора, сочат изследвания. Освен това, тази билкова напитка е богата на желязо и укрепва имунитета.

