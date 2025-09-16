Откриха случай на туберкулоза в Нови пазар

Един случай на туберкулоза е открит при преглед в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Д-р Добри Беров" в Нови пазар по време на безплатните медицински прегледи за заболяването в лечебното заведение от 15 до 19 септември, организирани в Седмицата за борба с туберкулозата, съобщиха от МБАЛ – Шумен.

Пациентката е на 53 години. Диагнозата е потвърдена и при рентгенография.

"След назначените изследвания болната ще бъде хоспитализирана, за да се прекъсне веригата за предаване на инфекцията. Лечението на това заболяване продължава до три месеца и е специфично“, отбелязва старшата сестра на Трето вътрешно отделение в лечебното заведение Венета Симеонова.

За два дни в лечебното заведение в Нови пазар са прегледани седем души, посочиха от пресцентъра на МБАЛ – Шумен и припомниха, че безплатните прегледи се извършват от 8:00 до 14:30 часа. Не е необходимо желаещите да се изследват да се записват предварително или да имат направление от общопрактикуващ лекар, но всеки от тях ще трябва да попълни „Анкетна карта за скрининг на риска за туберкулоза“, а на хората в риск ще се прави консултация от лекар и при необходимост – преглед и изследвания.