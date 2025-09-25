IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Намалете косопада с отвара от розмарин

Една от най-добриите билки за силна коса

25.09.2025
Розмаринът е известен с полезните си качества не само в кулинарията, но и в сферата на здравето и красотата. През последните години билката се наложи като една от най-използваните при косопад и за стимулиране на растежа на косата. Розмаринът може да се използва по много начини и като съставка в различни продукти, но един от най-лесните е като си направим домашна отвара срещу косопад. 

Как да приготвите отвара с розмарин?

  • Смесете 5 чаши вода с 5 стръка розмарин в малка тенджерка.
  • Сложете я на котлона и нека ври около 10-15 минути.
  • След като изстине, прецедете сместа и я пресипете в бутилка или буркан. 

Източник: Вода с розмарин против косопад: как да я използваме?

