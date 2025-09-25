Намалете косопада с отвара от розмарин

Розмаринът е известен с полезните си качества не само в кулинарията, но и в сферата на здравето и красотата. През последните години билката се наложи като една от най-използваните при косопад и за стимулиране на растежа на косата. Розмаринът може да се използва по много начини и като съставка в различни продукти, но един от най-лесните е като си направим домашна отвара срещу косопад.

Как да приготвите отвара с розмарин?

Смесете 5 чаши вода с 5 стръка розмарин в малка тенджерка.

Сложете я на котлона и нека ври около 10-15 минути.

След като изстине, прецедете сместа и я пресипете в бутилка или буркан.

