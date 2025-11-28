Доц. Бацелова за грипа: Пикът се очаква през януари и февруари

Респираторните инфекции в страната постепенно се увеличават. По думите на епидемиологът доц. Христиана Бацелова сезонът е характерен за заболявания, предавани по въздушно-капков път. Освен традиционните вируси, в момента се разпространява и COVID-19. Постепенно се увеличават и случаите на грип.
Доц. Бацелова препоръча сезонната ваксинация срещу грип и COVID-19, а за бременните – и ваксината срещу RSV, която осигурява защита на новородените в първите месеци след раждането.
Пред Nova news епидемиологът потвърди, че вече има случаи на грип с напълно характерната клинична картина – остро начало, силно главоболие, мускулни и ставни болки. Според нея няма нищо необичайно в циркулацията на вирусите към края на ноември.
Доц. Бацелова прогнозира, че пикът на грипната вълна ще бъде през януари и февруари. По думите ѝ след празничния период традиционно заболеваемостта нараства, а разпространението на вирусите зависи в голяма степен от обхвата на ваксинацията сред населението.
Медицинският експерт подчерта необходимостта от бърза реакция при първи симптоми. Тя препоръча незабавна консултация с личен лекар, тъй като лечението на грипа е най-ефективно, когато се започне в първите 72 часа от появата на симптомите. Антивирусната терапия е подходяща и за първи контактни лица в семейството, за да се предотврати заразяване.
Птичи грип
По отношение на опасенията около вируса на птичия грип, за който учени предупреждават, че при мутация може да доведе до пандемия, доц. Бацелова коментира, че опасността е реалистична и напомни, че грипните вируси, които циркулират сред птици и бозайници, се наблюдават внимателно от научната общност заради възможността да се адаптират към човека. Вече са регистрирани и смъртни случаи, включително в САЩ.
"Знаем, че ще има следваща пандемия – въпросът е кога и кой ще бъде причинителят", отбеляза епидемиологът. Въпреки това подчерта, че към момента има налично лечение, действащо срещу различни грипни щамове, което остава ефективно при навременно приложение.