Сериозен дисбаланс води до недостиг в здравната система

С колко ще се увеличи здравната вноска е актуалният въпрос, за да не се налага 1/3 от хората да издържат другите 2/3 като ползватели на здравни услуги у нас.

Председателят на Българската болнична асоциация адв. Свилена Димитрова заяви, че не е редно да се получава такъв дисбаланс и една малка част от хората да издържат всички останали. “Въпреки че това е заложено в солидарния модел, у нас той е направо счупен. Хора, по някаква причина, не плащат осигуровки", заяви юристът в "България сутрин".

По думите на Димитрова този дисбаланс води до сериозен недостиг в здравната система.

"Другият фактор, който поражда нуждата да прегледаме въпроса, е променящата се финансова среда и инфлацията, която е от най-обсъжданите теми последните две години и фактът, че всички останали цени на основния пазар се променят, а здравеопазването е замръзнало. В момента здравната вноска е 8%, което я прави най-ниската в ЕС", допълни адв. Димитрова пред Bulgaria ON AIR.

Юристът коментира, че боравим с нашите пари от нашите здравни вноски.

"В системата би трябвало да влязат свежи средства, които да помогнат за това недофинансирането да бъде разгледано с реални средства. Здравеопазването функционира със здравни средства. Ако някой мисли, че това е нещо, което държавата прави за нас, е илюзия", обясни Димитрова.

В голяма част от лечебните заведения 60-80% от общите приходи от пътеки отиват за заплати, категорична е адв. Димитрова.

"Пазарът на труда изисква от работодателите в здравеопазването да направят корекция. Могат ли да си го позволят, ако приходите им са фиксирани? Основните инструменти са съсредоточени в законодателната власт. Едно от предложенията е за поетапно увеличение на здравната вноска. Не може да има втора линия в здравеопазването", изтъкна председателят на ББА.

Гледайте видеото с целия разговор.