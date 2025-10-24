Лекари за ваксината срещу варицела: Намалява риска от херпес зостер

От догодина ваксината срещу варицела става задължителна за малките пациенти. Ще се прилагат само първи дози на деца между 12 и 16 месеца, а реимунизациите ще започнат на 4-годишна възраст.

Педиатрите в Хасково са в пълна готовност за поставянето на ваксината, а родителите нямат против новата имунизация.

10-годишният Дамян от Хасково е с варицела от 8 дни. Кара заболяването сравнително тежко. "В началото беше доста драматично, понеже той има нисък праг на болка и дразнене. Първите три дни само спане, без ядене, но вече нещата са по-добре", каза майка му Златина Йорданова.

Сестричката на Дамян - 4-годишната Каролина, е под карантина. И двете деца не са ваксинирани срещу варицела. Ако по-малкото не развие заболяването, майката обмисля имунизация.

"Това е нещо, което трябва да обмислим вкъщи, обикновено решенията ги взимаме двамата с мъжа ми. Ще вземем решението заедно", допълни тя.

От следващата година ваксината срещу варицела става задължителна и ще бъде включена в Националния имунизационен календар.

"По този начин можем да предпазим децата си от разболяване. Създава се един доста хубав имунитет и продължава 10 години, т.е. покриваме точно детската възраст и намаляваме риска след това да боледуваме от херпес зостер, и да харчим едни доста солени суми за овладяване на нашето здраве", поясни общопрактикуващият лекар Мирослав Спасов.

"Готови сме, стига да я отпуснат, и родителите питат. Аз чакам да уточнят какъв е регламентът - как ще се поставя и на каква възраст", поясни педиатърът д-р Николай Николов.

За децата, които са родени преди 2025 г., ваксината остава по желание и трябва да бъде закупена от родителите.

"Това е една шарка, която е особено опасна за бременните. Има смъртни случаи от усложнения, които дава дивият вирус", допълни д-р Николов.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR