Екстремно силна магнитна буря е ударила Земята тази сутрин

Екстремно силна магнитна буря е ударила Земята в ранните часове на сряда, съобщава Националният Институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. Ето и пълния текст на съобщението им във Facebook:

ВНИМАНИЕ!

Апаратурата в Геомагнитна обсерватория Панагюрище регистрира стойности на екстремно силна магнитна буря в ранните часове на деня.

Това е резултат от канонадата от слънчеви изригвания през последните три дни.

Какво представлява геомагнитната буря?

Геомагнитна буря е реакцията на магнитното поле на Земята на мощни потоци от слънчев вятър, следващи слънчеви избухвания. Интензитетът ѝ се измерва по K-индекс от 0 до 9 или по класове G1–G5:

G1 (K-4) - слаба буря с леко влияние върху комуникациите и навигацията.

G2 (K-5-6) - умерена буря, с възможни краткотрайни смущения в електропреносната мрежа.

G3-G5 - силни геомагнитни бури, способни да нарушат работата на сателити и комуникационни системи.

По време на геомагнитни колебания могат да възникнат смущения в сателитните системи, GPS навигацията и радиокомуникациите, особено на по-високи ширини.

В някои случаи се наблюдава повишено натоварване на електропреносната мрежа, въпреки че малките бури рядко причиняват сериозни аварии.

Как бурите влияят на здравето

Дори умерените смущения могат да причинят дискомфорт, особено при хора, чувствителни към времето. Чести симптоми са:

Главоболие

Замайване

Умора

Колебания на кръвното налягане

Сънливост или безсъние

Раздразнителност

Намалена концентрация

Кой е под риск

Хора със сърдечно-съдови заболявания

Хора с високо кръвно налягане

Възрастни хора

Лица, чувствителни към времето и страдащи от безсъние

По време на такива периоди организмът може да реагира дори на малки промени в магнитното поле.

Как да намалим въздействието?

Спете поне 7-9 часа

Пийте достатъчно вода и билков чай

Ограничете кафето, алкохола и енергийните напитки

Избягвайте преумора и стрес

Хранете се леко и балансирано

Прекарвайте повече време на открито

Поддържайте добрата вентилация на помещенията

Следете кръвното налягане и общото си състояние, особено ако имате хронични заболявания