6 напитки срещу задържане на излишни течности

Няма човек, който да не иска да се чувства и усеща свеж, енергичен, лек всеки ден. А може понякога да имаме и период, в който това е по-често срещано, например да се събудим подпухнали. Минават няколко часа след съня, но подпухналостта, усещането в тялото ни за задържани излишни течности не преминава.

Торбичките под очите са трудни за скриване. Подпухването не е безобидно и с него тялото ни сигнализира, че нещо не е наред. Ето защо е важно да си обръщаме внимание и да се допитаме до лекар.

За някои напитки, като чай от джинджифил, сок от моркови, се смята, че могат да помогнат за намаляване на подпухналостта.

Вижте кои други напитки да добавите към менюто си.

Алкална вода

Една от основните причини за задържането на излишни течности и подпухването е излишната сол, която сме консумирали. Според някои данни 1 грам сол задържа 100 мл вода. Ето защо е важно да внимаваме колко сол добавяме към ястията си, дали и колко солени храни консумираме, като чипс и други лакомства, колбаси, туршии и т. н.

Ако сте склонни към задържане на течности, добавете повече алкална вода към менюто си, тъй като тя има pH над 7,5-8. Може да се закупи от магазините за здравословно хранене, някои онлайн магазини за пазаруване за дома.

Вода с лимонов сок

Въпреки киселия си вкус, лимонът е алкализираща храна, тъй като съдържа над 8 органични киселини, сочат изследвания. Тази напитка ще помогне за елиминирането не само на излишните течности, но и на токсините. Може да добавите пресен лимонов сок както към топла, така и към чаша охладена вода.

