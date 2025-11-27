Су-75 Checkmate: Русия обещава първи полет преди края на 2026 г.

Западните санкции забавиха първия полет на руския изтребител от пето поколение Su-75 Checkmate, който сега е насрочен за началото на следващата година.

Су-75 Checkmate е едномоторен, стелт многофункционален изтребител, разработен от емблематичното руско бюро за проектиране "Сухой" и Обединената самолетна корпорация (UAC) в Русия. Руснаците предлагат този самолет като по-достъпен и по-лек допълнение към по-тежкия руски двумоторен стелт изтребител Su-57. Подчертава се неговата привлекателност за износ (особено в сравнение с по-скъпите западни модели за износ).

Макетът на Су-75 беше представен на авиационното изложение MAKS през 2021 г. Оттогава програмата е забавена. Първоначално целта беше този самолет да направи първия си полет през 2023 г. Това беше отложено с две години. На авиационното изложение в Дубай тази година руските власти настояха, че прототипът ще бъде готов за първия си полет до 2026 г., пише за TNI Брандън Уейхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

Санкциите са навредили на производството на Checkmate – донякъде

В Русия Checkmate вероятно преминава през стендови/наземни тестове и влиза в подготовка за летателни тестове. На авиационното изложение в Дубай презентаторите подробно описаха как Су-75 ще включва безпилотен вариант, като се има предвид колко широко разпространени са дроновете на съвременното бойно поле.

Ако програмата успее, това може да повлияе на конкурентната динамика при закупуването на изтребители, особено сред държави, които може да нямат достъп до западни изтребители от висок клас или са ограничени финансово. Освен това, безпилотният вариант се вписва в по-широките тенденции към смесени екипажи/пилотирани-безпилотни платформи в въздушния бой от следващо поколение.

Поради западните санкции, руските експортни продажби станаха несигурни. Тъй като производството на Су-75 ще бъде насочено към износ, имаше опасения, че програмата няма да намери заинтересовани купувачи, което означава, че имаше усложнения при финансирането поради санкциите.

Въпреки това руснаците постепенно преодоляват западните санкции. Освен това, развиващите се страни от Глобалния юг, и по-специално Индия, продължават да купуват руски военни стоки. Всъщност, много от тези развиващи се страни предпочитат да правят бизнес с Русия, защото техните системи са ефективни, евтини, а санкциите означават, че руските стоки имат ограничен брой клиенти... всичко това е в полза на купувачите. Ако войната в Украйна приключи скоро и Западът намали санкциите си срещу Русия, една от първите програми, които ще отбележат бърз растеж, ще бъде Су-75.

Защо Русия се бави толкова с производството на изтребителя Checkmate?

Въпреки това, програмата Су-75 вече е претърпяла множество забавяния. Историята на тези забавяния показва, че целта за първи полет „в началото на 2026 г.“ е прекалено оптимистична. В резултат на това, програмата е била разглеждана от някои анализатори като малко повече от демонстрация или хазарт с износа, отколкото като програма с твърди вътрешни ангажименти за обслужване в Русия.

Освен това има голяма разлика между първия полет и пълната готовност за производство. В миналото Русия е планирала доставки за 2026-27 г. Дори ако прототипът лети до тогава, въвеждането в експлоатация и значимите доставки за износ може да се осъществят години по-късно.

Су-75 Checkmate остава активна разработка, която е много обещаваща, въпреки че е преди всичко промоционална инициатива, която все още е в начален етап. Тъй като Русия публично заяви, че първият полет на Су-75 ще се състои в началото на 2026 г., върху Су-75 се оказва голям натиск да постигне тази цел.

Ако полетът е успешен – ако се осъществи през 2026 г., тоест – Су-75 може да подсили износния потенциал на Русия и да сигнализира на конкуренти като САЩ и Китай, че Русия продължава да инвестира в бойни самолети от следващо поколение. Но реалното въздействие на бойното поле/оперативното въздействие вероятно ще отнеме години, дори и в най-добрия случай.