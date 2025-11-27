Птичият грип: Пандемията по-страшна от COVID, коато дебне зад ъгъла

Вирусът на птичия грип, който се разпространява сред дивите и домашните птици и бозайниците, може да доведе до пандемия, по-лоша от тази от COVID-19, ако вирусът мутира и започне да се предава между хората. Това заяви ръководителят на центъра за респираторни инфекции на френския институт "Пастьор", цитиран от Ройтерс и БТА.

Силно патогенният птичи грип доведе до унищожаването на стотици милиони птици през последните няколко години, нарушавайки доставките на храна и покачвайки цените, въпреки че заразяването на хора остава рядкост.

"Опасяваме се, че вирусът ще се адаптира към бозайниците, и по-специално към хората, ще стане способен да се предава от човек на човек и ще бъде пандемичен", каза пред Ройтерс Мари-Ан Рамей-Велти, медицински директор в центъра за респираторни инфекции на института "Пастьор".

Институтът "Пастьор" беше сред първите европейски лаборатории, които разработиха и споделиха тестове за откриване на COVID-19, предоставяйки протоколи на Световната здравна организация (СЗО) и лаборатории по целия свят.

Няма антитела срещу птичи грип H5

Хората имат антитела срещу обикновения сезонен грип H1 и H3, но нямат антитела срещу птичия грип H5, засягащ птиците и бозайниците, както нямат и срещу COVID-19, посочи Мари-Ан Рамей-Велти. Тя допълни, че за разлика от COVID-19, който засяга главно уязвими хора, грипните вируси могат да убиват и здрави хора, включително деца.

"Пандемия от птичи грип вероятно би била доста тежка, потенциално дори по-тежка от пандемията, която преживяхме", каза Мари-Ан Рамей-Велти.

В миналото е имало много случаи на хора, заразени с вируси на птичи грип H5, включително H5N1, който в момента циркулира сред домашни птици и млечни крави в САЩ, но те често са били в близък контакт със заразени животни. Първият случай на H5N5 при човек се появи в американския щат Вашингтон този месец. Мъжът, който е имал съпътстващи заболявания, почина миналата седмица.

В последния си доклад за птичия грип СЗО заяви, че е имало близо 1000 огнища при хора между 2003 и 2025 г. - главно в Египет, Индонезия и Виетнам, от които 48 процента са починали.

Рискът от пандемия все още е нисък

Рискът от развитие на пандемия при хората обаче остава нисък, каза пред Ройтерс Грегорио Торес, ръководител на отдела за наука в Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ).

"Трябва да сме готови да реагираме достатъчно рано. Но засега можете спокойно да се разхождате в гората, да ядете пилешко и яйца и да се наслаждавате на живота си. Рискът от пандемия е възможен. Но по отношение на вероятността, той все още е много нисък", коментира той.

Рамей-Велти също така каза, че ако птичият грип мутира, за да може да се предава между хората, светът е по-добре подготвен, отколкото е бил преди пандемията от COVID-19.

"Положителният момент при грипа, в сравнение с COVID-19, е, че имаме специфични превантивни мерки. Имаме готови кандидати за ваксини и знаем как да произведем ваксина бързо", каза тя, допълвайки, че разполагат и със запаси от специфични антивирусни препарати, които по принцип биха били ефективни срещу вируса на птичия грип.