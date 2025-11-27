Красимир Каракачанов: Да спрем да харчим пари за чужди войни

След протеста в София премиерът Росен Желязков потвърди, че Бюджет 2026 ще бъде изтеглен.

"Нищо ново не наблюдаваме. Често Борисов като види обществен натиск и дава заден. Въпросът беше защо беше цялото това напрежение, защо мнозинството се държа в продължение на два месеца крайно неадекватно към разумните предложения от обществото, синдикатите, работодателите", попита лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов в "Денят ON AIR".

Според него е нормално министър-председателят да е лидер в управлението.

"По-логично беше, след като се консолидира мнозинството, Борисов - като лидер на най-голямата партия, да си поеме отговорността. Днес това, което чух от БСП, че може би ще преосмислят - те няма къде да ходят, нямат полезен ход. Тези селски номера са много евтини, те допълнително дразнят обществото", смята Каракачанов.

Икономиката ни е в криза

"В кризата, в която се намира икономиката ни, при това високо недоверие, с което се ползваше иначе стабилното мнозинство - необходимо беше да седнат в нормален режим на диалог. Това правителство няма как да издържи дълго", прогнозира лидерът на ВМРО пред Bulgaria AN AIR.

"Лукойл" не е само руски, но и американски интерес

"В самия "Лукойл" акционери са и много сериозни американски компании. С правомощията, които дадоха на извънредния управител, можеха да назначат такъв управител и по стария закон. Както по времето на прехода предприятията бяха държавни - слагаш едни фирми на изхода, които зареждат даденото предприятие и го източваш. Тези хора са си направили сметка да направят бързи пари, но ще ги плащаме ние", подчерта Каракачанов.

Протестът срещу Бюджет 2026 не е на ПП

По думите му именно "безпардонното поведение към обществените проблеми е породило вчерашния протест".

"ПП-ата се радваха, че бил техен протестът. Там излизаха хора, които им е дошло в повече. Когато в обществото няма диалог, когато управляващите са нахални и брутални, хората протестират. Когато се минат граници, полицията се намесва. Управляващите си мислят, че като вдигнат заплатите на силовите структури, ще си купят лоялност от полицията", продължи Каракачанов.

Във връзка с оттегления бюджет той изрази мнение, че все по-радикалният тон на президента Румен Радев може би означава, че ще влезе в политиката и това буди страх.

Разходите са раздути

"Поне не дразни хората, не ги изкарвай на улицата. Раздута е държавата администрация. Дават се бонуси на структури, които са създадени за хранилки на партиен актив. Разходите са надути. Да спрем да харчим пари за чужди войни", призова лидерът на МВРО.