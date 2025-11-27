8 идеи за закуска за повече енергия

Когато сутрините са напрегнати и вече имате пълен списък със задачи, осигуряването на достатъчно протеини и хранителни вещества в закуската ви дава тонус за целия ден. Пропускането на закуската или консумирането на нещо с ниска енергийна стойност често води до глад за сладко, спад в енергията или глад по средата на деня. Експертите препоръчват да започнете деня си със закуска, която осигурява достатъчно протеини – около 20-30 г или повече – за поддържане на енергията, концентрацията и цялостното хормонално и метаболитно здраве.

За заетите жени, които се опитват да съвместяват работа, семейство, здраве и лични цели, подходящата закуска дава предимство от самото начало на деня – стабилизира кръвната захар, поддържа по-дълго чувството за ситост и намалява риска от посягане към бързи въглехидрати или закуски.

Съвети за заети жени с калорийни цели

Стремете се към балансирани порции

Комбинирайте постни протеини между 15 и 30 грама, богати на фибри въглехидрати (като овес или пълнозърнест тост) и здравословни мазнини (ядки, авокадо), за да останете сити, без да превишавате калориите.

Подгответе се предварително

Пригответе храната или съберете съставките от предната вечер (овесена каша с кисело мляко, яйчени мъфини, протеинови шейкове). Така сутрин ще можете просто да ги хапнете и да тръгнете, съветва EatingWell.

