Дебатът за бъдещето на здравната ни система отново излиза извън рамките

Спорът отново се свежда основно за парите

28.10.2025 | 19:39 ч. Обновена: 28.10.2025 | 20:06 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Дебатът за бъдещето на здравната ни система отново излиза извън рамките на болниците и влиза в парламента. Депутатите днес заседаваха извънредно по една от най-чувствителните теми – заплатите на младите лекари и отново не се разбраха.

Зад този спор обаче стои не просто въпросът колко ще получават медиците в началото на кариерата си, а колко струва доверието в държавата.

От години младите лекари напускат страната, уморени от дежурства, ниско заплащане и усещане за безизходица. В същото време всяко правителство обещава повишение на доходите, но рядко следват реални стъпки.

Днес опозицията настоява,че без ясна законова промяна няма гаранция, че увеличението ще се случи. Управляващите уверяват казват, че в бюджета на Здравната каса са предвидени средства, но детайлите още липсват.

Спорът отново се свежда основно за парите, но и за цената на мотивацията. За обещанията, но и за реалните реформи.

Мнозинството отхвърли на второ четене всички предложения за промени в Закона за лечебните заведения, а така и надеждите на младите лекари си останаха само надежди. Докато депутатите взаимно се обвиняваха в политическа употреба на протеста на медиците.

Какво следва - коментар на Василена Киара Димитрова, студент по медицина и част от ИК "Бъдеще в България", откъдето организират и недоволството.

Дебат по темата и в студиото на "Директно" с директора на Националната кардиологична болница д-р Красимир Джинсов и здравния журналист Полина Тодорова.

