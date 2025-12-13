IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
За какво е полезен джинджифиловият шот?

Една освежаваща напитка

13.12.2025 | 19:10 ч. 0
Снимка: istock

Ако обичате ароматите в кухнята и леко пикантния вкус, вероятно ползвате и джинджифил за вашите кулинарни рецепти за сладки и солени ястия и супи. Уникалната подправка е подходяща и за направата на шотове, които имат редица ползи за здравето. Напитките с джинджифил са разнообразни, тъй като към тях можем да добавим мед, канела, корен куркума и други полезни съставки. 

Защо да пиете всеки ден шот с джинджифил?

1. Подпомага имунното здраве

Джинджифилът съдържа няколко биоактивни съединения, като антиоксиданти, които могат да поддържат имунното здраве и да помогнат в борбата с болестите, сочат западни изследвания. 

Биоактивните съединения в джинджифила, които могат да поддържат имунното здраве, са отговорни за пикантния, остър вкус на подправката. За тях също така е доказано, че имат много противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, действат антимикробно и противовъзпалително, могат да елиминират увредените клетки, могат да имат невропротективни (мозъчно-защитни) свойства.

2. Може да облекчи мускулните и ставните болки

Джинджифилът може да помогне и за облекчаване на мускулната болка след тренировка, като блокира възпалителните пътища, смятат учени. Твърде многото възпаление може да доведе до болка или усещане за болезненост.

Консумацията на 2 грама суров или сварен джинджифил дневно може да намали възпалението от износване на мускулите, докато 4 грама могат да ускорят възстановяването след интензивни упражнения.

Джинджифилът може също да облекчи симптомите на артрит, сочат някои изследвания. 

Източник: Джинджифилов шот – 7 ползи за здравето

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

джинджифил силен имунитет витамини
