Аркади Шарков: Имаме 1 млн. души, които не плащат здравна вноска

Нужен е строг контрол върху цените на лекарствата. "Няколко фактора има за това. В България здравеопазването е недофинансирано. Цените са нараснали с 31%, докато цените в здравеопазването са нараснали с 14%. От една страна има строго регулирани цени, когато говорим за лекарствени продукти, но от друга страна имаше намеса в такса "легло ден". Правителството тогава го представи като социална мярка, като таксата да се намали от 5,80 лв. на 1 лев. Но по-скоро това касаеше резултатите за инфлацията и излиза, че от 2021 до 2025 години услугите са със срив в цените с 83%", каза здравният икономист Аркади Шарков в студиото на "България сутрин".

По думите му това е нереалистично и "изкривява резултатите".

"Разходите на болниците, особено през последните години, нараснаха значително. Само за последната година разходите за консумативи са скочили с над 20%, разходите за медицински изделия са скочили с между 20 и 30%, разходите за издръжка също. Не на последно място са и заплатите, които също се увеличават. Темпът на нарастване от 2021 досега е 41%. Приходите на 90-95% зависят от клиничните пътеки", допълни Шарков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че последната актуализация на цената е през 2024 година.

"Актуализацията е крайно наложително. 207 клинични пътеки са подценени. В края на миналата година имаше и проблеми с постъпленията на здравните вноски - не бяха това, което се очакваше. Ако искат изведнъж да решат проблема - 1,4 млн. евро трябва да заделят, за да могат да компенсират диспропорцията. Има различни методики за допълнително финансиране - увеличение на здравната вноска е най-лесният начин, но той създава проблеми за политиците, особено в предизборна кампания. Имаме 1 млн. здравнонеосигурени, които не плащат здравна вноска, или ги плащат наведнъж, когато се наложи", коментира гостът.

В момента Националната здравна информационна система разполага с функции, които в реално време може да се проследи даден пациент в коя болница е, дори на кое легло е.

А преди няколко седмици стана ясно, че четири хиляди българи са играли хазарт, докато уж са били в болница.

"По-големият проблем е, че тези хора са в казиното, не дотолкова, че болницата е съгрешила. Започнаха да излизат данни за това, че личните карти, които са на пациентите, са били дадени на братовчедите или роднина, които са били в казиното. Има лица, които са в реанимация, като това е документирано. Няма как човек от реанимация да отиде да залага в казино. Но има и пациенти, които са признали, че са излезли от отделението, за да загубят някой друг лев", подчерта здравният икономист.

Аркади Шарков е на мнение, че здравната вноска трябва да започне да расте постепенно.

"Политиците трябва да дадат гаранция, че когато здравната вноска расте, ще бъдат направени правилните стъпки в това да се намали доплащането, защото по доплащане сме първи в ЕС. Между 2021 и 2023 година е нараснало с около 2 процентни пункта. Медицинските изделия са "най-тъмната Индия", изтъкна той.

Гостът също така поясни, че липсва превенция от най-ранна детска възраст.

"Много пациенти не са наясно какво им се полага в определена възраст - между 25 и 35 години, 35-40 години. Личният лекар трябва да уведоми пациента си, че му се полагат редица изследвания", съобщи експертът.