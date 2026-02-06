Какво да ядете през зимата за здраво сърце?

През зимата сърцето ни се нуждае от допълнителна грижа. Студеното време, по-малкото движение и по-тежките храни, могат да окажат влияние върху сърдечносъдовото здраве. Добре подбраните полезни храни за сърцето през зимата могат да помогнат за поддържането на енергия, баланс и добро общо състояние.

Включването на здравословни зимни храни, богати на витамини, минерали и антиоксиданти, е лесен начин да подкрепите нормалната функция на сърцето и кръвоносните съдове през студения сезон.

Вижте 10 полезни храни за сърцето през зимата.

1. Мазни риби като сьомга, скумрия и сардини

Тези вкусни риби са естествен източник на омега-3 мастни киселини, които подпомагат нормалната функция на сърцето и кръвоносните съдове. Редовната консумация на мазна риба се свързва със здравословно хранене за сърцето през студените месеци.

2. Овесени ядки

Овесът е богат на разтворими фибри, които подпомагат поддържането на нормални нива на холестерола. Като топла и засищаща закуска, той е отличен избор за зимното ни меню, полезно за сърцето.

3. Ядки, като орехи, бадеми и лешници

Ядките съдържат полезни мазнини, магнезий и антиоксиданти, които допринасят за доброто сърдечно здраве, сочат изследвания. Консумирани в умерени количества, те са подходяща част от балансирано хранене за здраво сърце не само през зимата, но и през цялата година.

