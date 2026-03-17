5 витамина за здрави и силни стави

Трябва да можете да си набавите всички хранителни вещества, необходими за здрави кости, като се храните балансирано. Добрата диета е само един от градивните елементи за здрави кости, като към това можем да добавим и упражнения и избягване на определени рискови фактори за остеопороза. Вижте кои са някои от най-нужните витамини за вашите кости:

Витамин D: защитникът на костите

Витамин D често се нарича „слънчев витамин“, защото телата ни го произвеждат, когато са изложени на слънчева светлина. Не всеки обаче получава достатъчно слънчева светлина, за да задоволи нуждите си от витамин D, особено през зимата или в региони с ограничена слънчева светлина. Тук диетата и добавките са полезни.

Как помага витамин D? Витамин D играе ключова роля в подпомагането на тялото ни да абсорбира калций – минерал, който е от решаващо значение за изграждането и поддържането на здравината на костите. Без достатъчно витамин D, дори ако консумирате богати на калций храни, тялото ви не може да абсорбира ефективно този минерал. Ниските нива на витамин D могат да доведат до слаби кости, увеличавайки риска от фрактури и остеопороза.

Източници на витамин D: слънчева светлина: няколко минути излагане на слънце на ден могат да помогнат, но използвайте слънцезащитен крем, за да избегнете увреждане на кожата. Хранителни източници: мазна риба (като сьомга и скумрия), обогатени млечни продукти, яйчени жълтъци и обогатени зърнени храни са добри източници. Добавки: за тези, които може да не получават достатъчно слънчева светлина или хранителен витамин D, добавката е добър вариант. Консултирайте се с вашия лекар за правилната доза.

