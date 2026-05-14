IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Магнезиев бисглицинат - сравнение с други форми на магнезий: Кой е подходящият избор?

Не всички магнезиеви добавки са еднакви. Ако търсиш най-ефективния и бионаличен вариант, научи за магнезиевия бисглицинат - форма на магнезий, която се откроява сред останалите

14.05.2026 | 11:36 ч. Обновена: 14.05.2026 | 11:41 ч.
Магнезиев бисглицинат - сравнение с други форми на магнезий: Кой е подходящият избор?

Магнезиевият бисглицинат, известен още като магнезиев глицинат, е хелирана форма на магнезий (Mg). Това означава, че магнезият е свързан с глицин - неесенциална аминокиселина.

Тази комбинация предоставя редица предимства пред други магнезиеви форми и го прави по-добър избор за хора, които търсят оптимално усвояване и ефективност.

Неговата изключително висока бионаличност се дължи на глицина. Той действа като преносител, който помага на магнезия да премине по-лесно през чревната стена. Резултатът е по-висока степен на абсорбция в сравнение с други форми на магнезий, което гарантира, че тялото ти може да извлече максимални ползи от този жизненоважен минерал.

Магнезиев бисглицинат срещу други форми на магнезий: Кой е подходящият избор?

Магнезият е един от най-важните минерали за поддържане на добро физическо и психическо здраве. Въпреки че много храни като тъмнозелени листни зеленчуци, бобови растения, ядки и семена съдържат магнезий, до две трети от хората в Западния свят не си набавят достатъчно от микроелемента само чрез храната.

С нарастване на търсенето на ефективни и добре усвоими добавки, магнезиевият бисглицинат се налага като предпочитан избор пред други форми на Mg, като магнезиев цитрат, липозомен магнезий и т.н.

РОЛЯТА НА МАГНЕЗИЯ ЗА ЗДРАВЕТО

Магнезият участва в над 300 биохимични реакции и е жизненоважен за:

●    Здравето на костите - подпомага усвояването на калций
●    Мускулната функция - предотвратява крампи и спазми
●    Нервната система - подпомага правилната нервна проводимост
●    Производството на енергия - активира ензими, важни за метаболизма

ЕСТЕСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА МАГНЕЗИЙ:

●    Пълнозърнеста пшеница
●    Спанак
●    Едамаме
●    Киноа
●    Бадеми, кашу и фъстъци
●    Тъмен шоколад
●    Черен боб
●    Авокадо 
●    Тофу
●    Кисело мляко
●    Сьомга
●    Сладка царевица
●    Банани
●    Сушени плодове

На много хора им е трудно да набавят достатъчно от микроелемента чрез храната, а поради значимостта на магнезия, често се налага приемът му под формата на добавки.

ПРИЗНАЦИ НА НЕДОСТИГ НА МАГНЕЗИЙ:

●    Умора
●    Мускулни крампи
●    Лошо качество на съня
●    Повишен стрес и тревожност
●    Аритмия

Дълготрайният магнезиев дефицит може да увеличи риска от развитие на здравословни проблеми, като:

●    Високо кръвно налягане и сърдечни заболявания
●    Диабет тип 2
●    Остеопороза
●    Мигрена
●    Хипокалциемия (ниско ниво на калций) и хипокалиемия (ниско ниво на калий)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МАГНЕЗИЕВИЯТ БИСГЛИЦИНАТ?

Това е хелирана форма на магнезий, при която минералът е свързан с аминокиселината глицин. Тази структура осигурява по-добра абсорбция от организма в сравнение с нехелирани форми.

Приложения на магнезиев бисглицинат: 

При стрес, мускулни крампи и проблеми със съня.

Сравнение с други форми на магнезий

1. ЛИПОЗОМЕН МАГНЕЗИЙ

●    Предимства: Много висока бионаличност, благодарение на липозомното капсулиране
●    Недостатъци: По-висока цена
●    Кога се използва: При тежък магнезиев дефицит
●    Предимство на бисглицината пред липозомния Mg: Сравнима абсорбция, но по-достъпен

2. МАГНЕЗИЕВ ПИДОЛАТ

●    Предимства: Отличен при мускулни крампи и за подкрепа за здравето на костите.
●    Недостатъци: По-скъп и по-рядко срещан
●    Предимство на бисглицината пред магнезиев пидолат: По-добра цена за ежедневна употреба

3. МАГНЕЗИЕВ ОРОТАТ

●    Предимства: Подпомага сърцето и клетъчната енергия
●    Недостатъци: Скъп и трудно достъпен
●    Предимство на бисглицината пред магнезиев оротат:  По-универсален - подходящ за здрав сън, справяне със стреса и мускулен тонус

4. МАГНЕЗИЕВ АСКОРБАТ

●    Предимства: Съчетава магнезий с витамин C
●    Недостатъци: Ниско съдържание на магнезий в доза
●    Предимство на бисглицината пред магнезиевия аскорбат: По-добър за справяне със стреса и пълноценен сън

5. МАГНЕЗИЕВ ЦИТРАТ

●    Предимства: Лесно достъпен, добра абсорбция
●    Недостатъци: Може да предизвика диария
●    Предимство на бисглицината пред магнезиев цитрат: По-нежен към стомаха, подходящ за дългосрочен прием

ПРЕДИМСТВА НА МАГНЕЗИЕВ БИСГЛИЦИНАТ Магнум (ИМЕ) ПРЕД ДРУГИТЕ ФОРМИ НА МАГНЕЗИЙ?

●    Висока абсорбция - лесно се усвоява
●    Щадящ към стомаха - не предизвиква диария или раздразнение
●    Подобрява съня - отпуска мускулите и нервната система
●    Намалява нивата на стреса
●    Многостранни ползи за здравето
●    Достъпна цена и удобен прием

Как да избереш подходящата форма на магнезий?

СПОРЕД ЦЕЛТА:

●    За контрол на стреса и здрав сън → магнезиев бисглицинат
●    За имунитет → магнезиев аскорбат
●    За мускулни крампи → магнезиев пидолат

ПРИ ЧУВСТВИТЕЛЕН СТОМАХ

→ Магнезиев бисглицинат

БЮДЖЕТНА ОПЦИЯ

→ Бисглицинатът Магнум (ИМЕ) предлага отлично съотношение цена-качество

Магнезиев бисглицинат на Магнум (ИМЕ): Надеждно решение

●    Хелатна форма на магнезий с висока бионаличност (усвояемост)
●    По-щадящ за стомаха от традиционните форми
●    Дозата 500 мг магнезиев бисглицинат е в средния диапазон за хранителни добавки и има широка приложимост - подходящ е за всички възрасти
●    Универсално приложение: при високи нива на стрес, за здрав сън, мускулно възстановяване, крампи, за активно спортуващи
●    Удобна форма (таблетки), достъпен в аптечната мрежа и онлайн
●    Бюджетно, но високо ефективно решение

Заключение

Правилната форма на магнезий зависи от конкретните нужди на всеки организъм, но магнезиевият бисглицинат се откроява като универсална и ефективна опция.

С висока абсорбция, минимални странични ефекти и множество ползи за физическото и психическото здраве, той е отличен избор за по-добър сън, контрол на стреса, мускулен тонус и енергичност.

Изпробвай магнезиевия бисглицинат на Магнум ИМЕ, за да се чувстваш все по-добре всеки ден. Открий в аптеките и онлайн.

________________________________________

Източници:

●    Types of magnesium supplements: Best use and benefits for your health, mcpress.mayoclinic.org
●    Magnesium Bisglycinate vs. Other Forms of Magnesium: Which One Is Right for You?, wbcil.com
●    Magnesium deficiency, healthdirect.gov.au
●    10 Types of Magnesium (and What to Use Each For), healthline.com
●    10 foods high in magnesium, medicalnewstoday.com

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem