11 съвета от дерматолози за всяка жена над 40

Когато сме в 20-те си години, приемаме всичко за даденост - хубавият сън, красивата коса и здравата кожа. Но на прага на 40-те установяваме, че за да имаме отново всичко това, трябва здраво да „поработим“ за него. Ето няколко безценни съвета за хубава кожа от дерматолози, които могат да са полезни на всяка жена след 40:

1. Никога не пропускайте слънцезащитния крем - дори на закрито

UV лъчите проникват през прозорците и причиняват 80% от видимото стареене. Използвайте SPF 30+ ежедневно.

2. Добавете ретиноид през нощта

Ретинолът стимулира колагена и клетъчния обмен, намалявайки фините линии и неравномерния тен. Започнете с ниска концентрация (0,3%) два пъти седмично.

3. Правете двойно почистване вечер

Първо, използвайте почистващ продукт на маслена основа - той премахва слънцезащитния крем и грима. Второ - добавете нежен почистващ продукт на водна основа, който почиства порите.

4. Нанесете хидратация на слоеве (а не само един гъст крем)

Първо нанесете хидратиращ серум (като например хиалуронова киселина), а след това овлажнител, за да го запечатате. Това умножава задържането на влага.

5. Спете върху коприна или сатен

Памучните калъфки за възглавници абсорбират кремове и създават триене. Коприната намалява опъването и предотвратява образуването на бръчки, които се образуват по време на сън.

Източник: Дерматолозите препоръчват: 11 безценни съвета за кожата на всяка жена над 40