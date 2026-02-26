Гъста и здрава коса след 35 - кои храни помагат

След средата на 30-те години много жени започват да забелязват промени в косата си – повече косми по четката, по-широк път или видимо намаляване на обема. Това може да бъде разочароващо, особено ако преди сте имали гъста и плътна коса. Макар известна промяна в гъстотата да е естествена с възрастта, най-често причините са комбинация от хормонални колебания, хранителни дефицити, стрес и фактори от начина на живот. Добрата новина е, че съществуват работещи и научно обосновани подходи за поддържане на по-силна и плътна коса – чрез правилно хранене, грижа за скалпа и целенасочени ежедневни навици.

Защо косата изтънява след 35?

Изтъняването на косата при жените рядко има само една причина. С възрастта нивата на естроген и прогестерон постепенно намаляват. Това може да съкрати фазата на растеж на косъма и да направи фоликулите по-чувствителни, което води до по-фини и по-къси косми.

Недостигът на желязо, витамин D, витамини от група B или протеин също може да повлияе негативно на растежа. Хроничният стрес, липсата на сън и проблеми с щитовидната жлеза са допълнителни фактори, които често стоят зад засиления косопад. Генетиката играе роля, но начинът на живот и храненето до голяма степен определят колко видимо ще бъде изтъняването.

Хранене за по-гъста и здрава коса

Косата се изгражда основно от протеин, затова балансираното хранене е ключово. Когато тялото получава достатъчно хранителни вещества, фоликулите функционират по-ефективно и произвеждат по-здрави косми.

Храни, които подпомагат растежа и сгъстяването на косата

