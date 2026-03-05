IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 10

Храните, които тихомълком тровят тялото

Кои са те?

05.03.2026 | 00:05 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Често срещаните храни от ежедневната диета могат да бъдат вредни за здравето, предупреди гастроентерологът Саураб Сети. Той изброи храните, които тихомълком тровят тялото, в интервю за британския в. „Мирър“. 

Според Сети, ягодите съдържат най-високи нива на пестициди сред храните. Остатъците от пестициди в плодовете, обясни той, могат да повлияят на производството на хормони и да се натрупат в организма, увеличавайки отрицателното въздействие върху здравето. 

Бутилираната вода съдържа много микропластмаси, продължи лекарят. Тези частици все още се изследват за потенциалното им отрицателно въздействие върху стомашно-чревния тракт. 

Сети също така смята консервираната риба за опасна – тя може да съдържа тежки метали, които, ако се консумират често, могат да засегнат мозъка и нервната система. 

Гастроентерологът също така предупреди за прекомерната консумация на чипс, съдържащ канцерогенни съединения, ултрапреработени меса, които влияят негативно на чревния микробиом, и бонбони, съдържащи изкуствени оцветители. 

„Не става въпрос за страх, а за осъзнатост. След като разберете източника на вредните вещества, можете да правите по-умни хранителни избори, които защитават червата, черния дроб, хормоните и дългосрочното ви здраве“, заключи гастроентерологът. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem