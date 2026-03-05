Често срещаните храни от ежедневната диета могат да бъдат вредни за здравето, предупреди гастроентерологът Саураб Сети. Той изброи храните, които тихомълком тровят тялото, в интервю за британския в. „Мирър“.

Според Сети, ягодите съдържат най-високи нива на пестициди сред храните. Остатъците от пестициди в плодовете, обясни той, могат да повлияят на производството на хормони и да се натрупат в организма, увеличавайки отрицателното въздействие върху здравето.

Бутилираната вода съдържа много микропластмаси, продължи лекарят. Тези частици все още се изследват за потенциалното им отрицателно въздействие върху стомашно-чревния тракт.

Сети също така смята консервираната риба за опасна – тя може да съдържа тежки метали, които, ако се консумират често, могат да засегнат мозъка и нервната система.

Гастроентерологът също така предупреди за прекомерната консумация на чипс, съдържащ канцерогенни съединения, ултрапреработени меса, които влияят негативно на чревния микробиом, и бонбони, съдържащи изкуствени оцветители.

„Не става въпрос за страх, а за осъзнатост. След като разберете източника на вредните вещества, можете да правите по-умни хранителни избори, които защитават червата, черния дроб, хормоните и дългосрочното ви здраве“, заключи гастроентерологът.